De férias, César Tralli posa agarradinho com Ticiane Pinheiro

De férias na Bahia, o jornalista César Tralli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto com Ticiane Pinheiro

O jornalista César Tralli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 8, ao compartilhar uma foto agarradinho com sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

De férias, o apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, viajou para Bahia com a amada e durante um passeio em meio à natureza, os dois posaram abraços. No registro, Tralli aparece usando uma camisa azul e uma bermuda, já Tici está com um biquíni, shorts jeans e uma camisa branca.

Ao publicar a imagem no feed do Instagram, César Tralli escreveu um trecho da música 'Felicidade', de Seu Jorge. "'Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor'", escreveu o jornalista.

Nos comentários, Tici se declarou para o marido. "Ahhh meu amor! A maior felicidade é ter te encontrado nessa vida para formar a nossa família!!! Nós 4", disse a apresentadora, mãe de Manuela, de cinco anos, e de Rafaella Justus, de 15.

Os internautas também deixaram mensagens. "Linda foto. Família abençoada", disse uma seguidora. "Casal sensacional que eu amo!!! Aproveitem muito essas férias!! Vocês merecem!", falou outra. "Lindo casal", comentou uma fã.

Confira:

Ticiane Pinheiro revela que deseja ter mais filhos

A apresentadora Ticiane Pinheiro não hesitou em dizer que deseja ter mais um herdeiro. A artista, que é casada com o jornalista César Tralli, abriu seu coração sobre os planos em ter mais filhos com o marido e sobre as dificuldades que enfrentou para conseguir aumentar a família.

Em entrevista ao podcast MaterniDelas, a famosa revelou que já sofreu perdas gestacionais. "Eu quis muito, queria muito as minhas duas gravidezes. Na verdade, eu engravidei quatro vezes", declarou. Apesar dos desafios, Ticiane contou que teve gestações saudáveis e pensa em ter o terceiro filho em breve: "Super teria, treino para isso, treino bastante...", divertiu-se. Saiba mais!

