BBB 25: Delma discute com Guilherme após pedido: 'Deixa eu ir'

A sister Delma acabou se irritando com o genro, Guilherme, após o brother rebater um pedido envolvendo o jogo do BBB 25

Após a eliminação de Maike do BBB 25, os brothers que ainda restam no confinamento começaram a traçar os próximos passos do jogo. Com João Pedro imune e Renata no paredão, os aliados do Quarto Anos 50 precisarão votar entre si na próxima formação da berlinda.

Devido ao atual cenário, Delma, então, pediu para que os colegas a colocassem na zona de risco . Durante a madrugada desta sexta-feira, 11, a sister informou seu desejo a Diego Hypolito e ao genro, Guilherme.

"Votem em mim, eu quero que meu genro fique", disse ela, recordando o episódio em que cedeu ao pedido de Daniele Hypolito e a indicou direto ao paredão. "Não é assim, não, dona Delma. É porque a senhora está ansiosa, eu sei o quanto é difícil para a senhora…", declarou Guilherme, sendo interrompido pela familiar.

"Eu sei do meu coração, deixa eu ir para o paredão, em nome de Jesus. Deixa eu ir. Deixa votarem em mim para ir ao paredão. Eu sei da minha necessidade e da minha vontade, deixa eu ir. E você fica aí lutando pela família", rebateu Delma. "Não quero ficar sem a senhora", comentou o brother.

"Você já imaginou se você sair primeiro que eu, e eu ficar aqui sem tu? O meu desespero, e eu apertar aquela porr* [botão de desistência] e ir embora, perder tudo o que eu ganhei? Então deixa eu ir na frente e você fica aí lutando. Não nasceu comigo agarrado", disparou a sister.

"Prefiro ir para o paredão do que você ir e, de repente, lhe tirarem. Se eu ficar sem você aqui, eu aperto esse botão em seguida. Estou te avisando, é você saindo por aquela porta e eu apertando. Vou perder tudo o que eu ganhei e conquistei para os meus netos. Se eu ficar sem você aqui eu endoido. Quero que votem em mim, todo mundo do quarto", concluiu Delma.

Joselma desabafa com Guilherme: "Tu já imaginou se tu sair primeiro do que eu, e eu ficar aqui sem tu" 🗣️ #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/aEiDWNFe1p — Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2025

Maike reage a 'flerte' de Renata com outro brother

O BBB 25 chegou ao fim para Maike! O ex-brother deixou o reality show da TV Globo na noite de quinta-feira, 10, com 49,12% dos votos do público, após enfrentar o 15º paredão da temporada contra Renata e Vinicius.

Na manhã desta sexta-feira, 11, Maike esteve no 'Mais Você' e conversou um pouco com Talitha Morete e Fabrício Battaglini a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, o eliminado comentou sobre seu romance com Renata e descobriu que outro brother havia demonstrado interesse na sister; confira mais detalhes!

Leia também: Maike comenta momento que quase resultou em expulsão no BBB 25: 'Assumo meu erro'