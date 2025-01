César Tralli mostra passeio com a filha e a enteada: 'Melhores companhias'

De férias, o jornalista César Tralli encantou ao postar uma foto curtindo um passeio com a filha, Manuella, e a enteada, Rafaella Justus

César Tralli usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para compartilhar uma foto de suas férias em família. O jornalista está na Bahia e encantou ao surgir ao lado de sua filha e enteada durante um passeio.

Na foto postada no feed do Instagram, o jornalista, casado com Ticiane Pinheiro, aparece curtindo um passeio de barco com Manuella, de cinco anos, e Rafaella Justus, filha da apresentadora com Roberto Justus.

Ao dividir o momento, Tralli celebrou o momento ao lado delas. "Com as melhores companhias. Memórias, histórias, lembranças e aprendizados. A beleza da vida que ganha ainda mais beleza e mais vida na simples arte da convivência… Porque a convivência é sim uma arte. A arte de amar. Amor de Pai. Gratidão", escreveu o apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, na legenda.

Na última quarta-feira, 8, César Tralli postou uma foto agarradinho com Ticiane Pinheiro e se declarou para ela com um trecho da música 'Felicidade', de Seu Jorge. "'Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor'", escreveu o jornalista.

Rafaella Justus rebate crítica sobre sua aparência

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou que tem elegância e maturidade ao rebater a crítica de um internauta sobre sua aparência. A jovem foi alvo de um comentário negativo e respondeu com muita classe, mas sem deixar de alfinetar o hater.

Tudo começou quando Rafa Justus compartilhou um vídeo com uma amiga no TikTok. Em meio aos comentários, um internauta escreveu sobre a aparência dela. "O antônimo de beleza", disse ele e a jovem respondeu. "Você é antônimo da noção e o sinônimo da insegurança e de uma pessoa sem amor-próprio! Para de perder o seu tempo aqui tentando diminuir as pessoas para tentar se sentir superior. Tenho 15 anos, mas já passei por muita coisa, por isso hoje levo comigo os aprendizados. Vai viver a sua vida, você colhe o que você planta", disse ela.

