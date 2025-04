Médica explica riscos de treinos de Carol Peixinho: 'Ameaça de parto prematuro'

Mesmo no início da gravidez de seu primeiro filho com Thiaguinho, Carol Peixinho continua firme nos treinos, mas ginecologista alerta sobre riscos

Carol Peixinho está grávida do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, mas isso não impediu a influenciadora de continuar se dedicando à sua rotina de treinos. Aos três meses de gestação, a baiana segue cheia de energia e disposição, compartilhando registros de suas atividades físicas nas redes sociais. Mas será que manter esse ritmo durante a gravidez é realmente saudável para a mãe e o bebê?

Grávida pode treinar normalmente?

Segundo a ginecologista Dra. Ana Paula Mondragón, é normal grávidas treinarem. A médica explica que a prática de exercícios físicos durante a gestação é, além de segura, altamente recomendada em muitos casos:

"Atualmente, centenas de trabalhos científicos provam e comprovam que é seguro manter uma rotina de treinos durante a gravidez, sendo inclusive benéfico para o binômio mãe/feto", declara a especialista.

Ela reforça, no entanto, que a prática deve ser adaptada às necessidades de cada gestante, sempre com acompanhamento profissional:

"Os cuidados a serem tomados deverão começar, em primeiro lugar, pela liberação do obstetra, associados a uma boa alimentação, caprichar na hidratação antes, durante e após a atividade física, respeitar sempre os limites do seu corpo e, sempre que possível, ter um bom profissional de educação física ao seu lado para adaptar o treino a cada trimestre"

Existem riscos ao se exercitar na gravidez?

Como toda fase delicada, a gestação exige atenção redobrada com o corpo. A médica alerta que há sim situações que pedem suspensão ou moderação dos treinos:

"Existem algumas situações onde a gestante estará impossibilitada de realizar atividades, inclusive de leve intensidade, e, nestes casos, o treino deverá ser adaptado para cada situação, por exemplo, as gestantes com ameaça de parto prematuro ou sangramento", garante ela.

Ela também destaca os sinais de alerta que não devem ser ignorados: "Os sinais de alerta para interromper o exercício seriam dor pélvica, sangramento, contrações, perda de líquido, vertigem/tontura, dor no peito, dor de cabeça."

Quais os benefícios da atividade física para a gestante?

As gestantes também ganham diversos benefícios com a prática da atividade fisíca. Além do bem-estar físico e emocional, os exercícios colaboram diretamente com a saúde do bebê:

"A atividade física resulta na conservação e ganho de músculos. Estes, por sua vez, têm efeito protetor contra parto prematuro, reduzem o risco de diabetes gestacional, controlam o ganho de peso, melhoram a capacidade funcional, reduzem dores lombares, assim como a dor em membros inferiores, e aumentam as chances de parto normal", declara ela.

A médica também menciona um dado curioso e animador: "Alguns estudos recentes correlacionam mães ativas durante a gestação a bebês com melhor neurodesenvolvimento."

Que tipo de exercício é mais indicado?

Dra. Ana Paula reforça que a palavra-chave é adaptação: "Aquelas que já estavam acostumadas a praticar alguma atividade física deverão manter os treinos, realizando apenas adaptações. Já aquelas que antes eram sedentárias têm um ótimo motivo para começar a se exercitar."

Ela finaliza com uma orientação importante: "Não existe uma regra, mas é consenso entre os obstetras que esportes de contato, de alto impacto, que envolvam risco de queda, devem ser evitados. As modalidades mais praticadas e recomendadas são a musculação, natação, pilates, caminhada, yoga, bike ergométrica e exercícios funcionais, entre outros."

Como foi o anúncio da gravidez de Carol Peixinho?

Carol e Thiaguinho anunciaram a gestação no dia 30 de março, logo após uma viagem romântica pela Europa. O casal, junto desde 2022, celebrou a novidade nas redes sociais com uma mensagem emocionante:

"Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!"

Na mesma semana, a influencer contou que o nome do bebê já foi escolhido, embora o sexo da criança ainda não tenha sido revelado.

