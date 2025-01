Ticiane Pinheiro mostra fotos de férias em família na Bahia

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu um álbum de fotos especiais de seus dias de descanso ao lado da família na Bahia

Ticiane Pinheiro está aproveitando bastante o início de 2025! Ao lado da família, a apresentadora desembarcou na Bahia nos últimos dias e tem curtido cada segundo da viagem especial antes de retornar ao trabalho na Record TV.

No domingo, 12, Ticiane usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais do passeio. Nos cliques, a comunicadora mostrou como foi o dia de diversão na praia de Santo André, em Santa Cruz Cabrália.

A apresentadora do 'Hoje em Dia' ainda posou ao lado da filha caçula, Manuella, que esbanjou fofura ao surgir usando um maiô com estampa de fundo do mar. Além de renovar o bronzeado, Tici também realizou um passeio de bicicleta com o marido, o jornalista César Tralli.

"Momentos especiais das nossas férias", escreveu a famosa na legenda. Em seus stories no Instagram, Ticiane Pinheiro também publicou novas fotos da família no local paradisíaco. Desta vez, ela mostrou a herdeira mais velha, Rafaella Justus, e demais familiares.

Encantados com os cliques, diversos internautas fizeram questão de deixar comentários carinhosos à apresentadora e toda sua família. "Fotos lindas, vocês merecem momentos lindos sempre", declarou uma seguidora. "Momentos especiais e inesquecíveis. Aproveitem muito", disse outra.

Confira as fotos das férias de Ticiane Pinheiro em família:

Ticiane Pinheiro curte férias em família - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Rafaella Justus conta como lida com haters após resposta elegante

Apesar da pouca idade, Rafaella Justus mostrou que sabe lidar com os haters de forma educada. Recentemente, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus rebateu um internauta que criticou sua aparência e viralizou com uma resposta elegante.

Agora, Rafaella revelou o que a motivou a responder um comentário maldoso. Por meio de suas redes sociais, a jovem de 15 anos explicou que busca ignorar críticas que não são construtivas e que possuem somente o intuito de atacá-la; confira detalhes!

Leia também: Ticiane Pinheiro reencontra Rafaella Justus após ficarem longe por 2 semanas