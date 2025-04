Médico revela como foi a cirurgia no rosto de Michelle Barros: ‘Toda a face’

Cirurgião plástico explica os detalhes de qual era o objetivo com a cirurgia plástica no rosto da apresentadora Michelle Barros e ela exibe o resultado

A apresentadora Michelle Barros, que já trabalhou na Globo e no SBT, fez uma cirurgia plástica no rosto. Com isso, o médico dela, o cirurgião plástico Dr. Gustavo Tilman, revelou os detalhes do procedimento e qual era o maior objetivo da comunicadora quando o procurou para o tratamento.

O médico contou que o objetivo de Michelle Barros era ficar com o rosto mais natural . Assim, ele indicou que ela retirasse todo o preenchimento que já fez no rosto e também realizasse um procedimento nas pálpebras para deixar o rosto com contorno natural .

“Na cirurgia da Michelle, a gente abordou praticamente toda a face e a pálpebra inferior. Quando a gente planejou a cirurgia da Michelle, eu orientei que ela retirasse o excesso de preenchimentos da região da mandíbula para que seu rosto ficasse mais delicado e mais feminino. Ela me pediu um resultado bem natural e discreto, que apenas reacendesse mais o rosto. A cirurgia foi um sucesso, e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz”, contou ele.

A cirurgia aconteceu há cerca de um mês e ela já exibiu o resultado em um vídeo nas redes sociais. Porém, o resultado final só será visto daqui um tempo. “ Eu fiz a cirurgia na face, e o Deep Plane Facelift. Eu estou extremamente feliz com os resultados . Minha mandíbula está perfeita, minha bochecha está perfeita. E eu fiz a blefaroplastia também. Eu estou muito mais feliz e livre do ácido hialurônico, preenchimento, essas coisas, tudo. Me sentindo natural, me sentindo mais confiante”, afirmou ela.

Antes e depois de Michelle Barros - Foto: Reprodução / Instagram

Outra profissão de Michelle Barros

A jornalista Michelle Barros compartilhou com seus seguidores na rede social uma curiosidade sobre sua vida fora da TV. A comunicadora contou que tem uma profissão fora do jornalismo e surpreendeu ao falar que é formada em Direito.

Ela fez um vídeo tirando dúvidas dos internautas sobre algumas leis e prometeu começar a esclarecer alguns assuntos para ajudar com seu conhecimento de advogada. "Começando uma nova jornada aqui com vocês! Vocês sabem que eu sou jornalista e advogada também, né?! Então, a partir de agora, toda segundona tem resposta a uma dúvida sua sobre direito! É o #MiExplicaDireito esse negócio de direito! Pra gente tirar aquela linguagem burocrática e incompreensível que muito engravatado usa por aí e que não ajuda o povo! Simbora?! (E já abro mais caixinha de perguntas lá nos stories pra vocês mandarem dúvidas para as próximas semanas, falou?)", abriu o canal para esclarecer dúvidas de seus seguidores.

Além de ser advogada além de jornalista, Michelle Barros surpreende em sua rede social ao mostrar que é dona de um corpo musculoso. Diversas vezes, a profissional da área de humanas surpreendeu ao exibir seu físico desenhado na academia.

