Médica explica importância do oxigênio para caso de Preta Gil: 'Pode ser essencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano reforça como o oxigênio pode ajudar no tratamento de Preta Gil

Preta Gil (50) tem passado por novas etapas de seu tratamento contra o câncer colorretal. Recentemente, a cantora apareceu recebendo oxigênio e despertou dúvidas sobre a importância da atitude para o seu diagnóstico.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que o oxigênio não interfere diretamente no tratamento do câncer de Preta Gil , porém, pode ser um recurso importante quanto ao suporte do paciente.

"A cantora Preta Gil é uma paciente oncológica e, dependendo do estágio da doença, do tipo de câncer e das complicações envolvidas (como infecções, embolias pulmonares, metástases no pulmão ou outras causas de insuficiência respiratória), o uso de oxigênio pode ser necessário para aliviar a falta de ar, melhorar a oxigenação do corpo e proporcionar mais conforto."

Leia também: Médica explica uso de oxigênio no tratamento de Preta Gil: 'Condição delicada'

"Em muitos casos o oxigênio pode ser um recurso importante no suporte ao paciente", completa a médica especialista. "O oxigênio não trata a doença em si, mas pode ser essencial para estabilizar o quadro clínico e melhorar a qualidade de vida."

No início da semana passada, a artista foi transferida em uma UTI aérea para um hospital em São Paulo para continuar seu tratamento contra o câncer colorretal. Antes, ela estava no Rio de Janeiro, também como parte dos cuidados. Na última terça-feira, 8, um boletim médico foi divulgado, dizendo que a artista está estável e, por enquanto, ela segue sem previsão de alta.

Recenemente, ela esteve no programa Domingão do Huck e emocionou os telespectadores. Após a participação, Luciano Huck (53) compartilhou uma homenagem à amiga em seu perfil do Instagram. "Minha amada e querida amiga, a sua história nos inspira. Você é lição de celebração à vida, de luz e força. Te amo em letras garrafais e sei que o Brasil também te ama e vibra por você."

Leia mais em: Preta Gil mostra coquetel de remédios que toma diariamente; confira

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PRETA GIL EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: