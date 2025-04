Avó de Fabiana Justus recebe o mesmo diagnóstico da neta. Entenda a doença grave

Fabiana Justus e a avó materna foram diagnosticadas com a mesma doença grave. Saiba como é o tratamento do tipo de câncer delas

A influencer Fabiana Justus surpreendeu seus fãs ao anunciar que sua avó foi diagnosticada com o mesmo tipo de câncer que ela. Há mais de um ano, Fabiana luta contra a leucemia mieloide aguda. Agora, ela vê a avó lutando contra a mesma doença grave. Confira abaixo mais detalhes sobre o que é a doença e qual é o tratamento.

Em um post nas redes sociais, a influencer pediu orações para a avó, que acaba de iniciar sua trajetória contra o câncer. "Quero muito pedir para nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto. Por ironia (ou mistério) do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica, e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está respondendo bem ao tratamento. Mas nesse momento, toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença. Posso contar com vocês? Sei o quanto vocês fizeram e fazem a diferença para mim. Sei o poder que temos de união e fé", escreveu ela.

O que é a leucemia mieloide aguda?

De acordo com o site do Hospital Rede D’Or São Luiz, a leucemia mieloide aguda é uma doença rara que atinge a medula óssea quando as células-tronco sofrem uma mutação genética. A doença pode estar relacionada com fatores genéticos e hereditários, e também pode se desenvolver após outras doenças no sangue, exposição a produtos químicos, exposição a radiação, tabagismo e tratamentos contra outros tipos de câncer.

Os sintomas incluem anemia, infecções, sangramentos, cansaço, fadiga, dor de cabeça, falta de ar, febre, tonturas, perda de apetite e perda de peso, entre outros. A leucemia mieloide aguda é uma doença que tem cura caso seja descoberta no início.

O tratamento é feito por meio de quimioterapia, medicamentos e transplante de medula óssea. O diagnóstico é feito por um médico onco-hematologista por meio de exames.

A batalha de Fabiana Justus contra a leucemia mieloide aguda

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024, quando sentiu dores nas costas e procurou um hospital. Na época, ela ainda amamentava o filho caçula e precisou interromper bruscamente a amamentação dele por causa de sua internação às pressas. Durante os exames, ela recebeu o diagnóstico e já ficou internada para iniciar o tratamento rapidamente. Ela fez várias sessões de quimioterapia e ficou um longo tempo internada.

Além disso, a influencer também precisou de transplante de medula óssea, que foi feito em hospital e ela dividiu com os seguidores a sua recuperação e os efeitos colaterais do tratamento, como o cansaço e a queda do cabelo. Ela recebeu alta hospitalar ainda no primeiro semestre de 2024 e segue o tratamento até hoje.

Fabiana Justus faz visitas frequentes ao hospital para dar continuidade ao tratamento com medicamentos e realiza exames rotineiros para acompanhar a evolução da doença. Apesar disso, ela já leva uma vida mais próxima do normal. Tanto que ela está em casa com a família e já voltou ao trabalho.

