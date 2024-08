Celso Portiolli fica aos prantos ao falar da morte de Silvio Santos

Com lágrimas e voz embargada, Celso Portiolli aparece na TV para falar da morte de Silvio Santos: 'Ai meu deus, é difícil'

O apresentador Celso Portiolli não segurou as lágrimas e chorou ao vivo na TV ao falar sobre a morte de Silvio Santos. Em um depoimento durante a cobertura do SBT sobre a partida do grande apresentador, ele se emocionou ao relembrar a importância dele para a comunicação brasileira e para a sua própria carreira.

Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, Celso falou sobre o que Silvio acharia das homenagens após sua morte. "Se ele pudesse falar alguma coisa agora, ele falaria: ‘Não quero choro. Não quero homenagens, não quero nada’. Porque ele era bem durão neste sentido. Mas não tem como, né. O locutor que inspirou gerações e que eu tive a honra de poder trabalhar com ele, ser ensinado por ele. Desculpa… Ai meu deus, é difícil”, disse ele, que precisou respirar fundo para continuar.

E completou: "Fica aqui o meu abraço a todos os fãs, aos funcionários que amam o melhor patrão do mundo. Um amigo me disse uma coisa que me confortou muito, ele mandou uma mensagem e disse: ‘Olha, aqui ele fez tudo certo, foi um grande homem, um grande pai, um cara simples e generoso, nunca falou das suas vontades, das ações dele. Então, do lado de lá está tudo bom’. E é verdade, ele foi um cara ímpar. Eu sempre disse que tive duas referências na vida, meu pai e o Silvio Santos. Ele estava sempre me ensinando. Os ensinamentos que ele fez…”.

Então, Portiolli contou que estava no mesmo hospital que Santos quando ele foi internado no mês passado. "O dia em que ele estava internado no hospital a primeira vez, eu estava lá também fazendo o meu check up. Eu pensei: ‘Vou lá’. Mas eu não quis invadir a privacidade dele”, afirmou.

Por fim, ele relembrou um áudio que recebeu do patrão. "No último áudio que ele mandou, ele agradeceu por tudo e sempre me agradeceu e eu sempre agradecia a ele. E ele disse: ‘quando eu te encontrar, quero agradecer pessoalmente’. O Silvio Santos é eterno, o Senor Abravanel vai descansar agora e ser recebido por Deus. Ele inspirou uma grande geração de telespectadores e vai continuar inspirando muita gente. Fica aqui o meu abraço a todos os fãs e meus profundos sentimentos a família e a todos que gostavam dele”, finalizou.

Celso Portiolli revelou que recebeu um áudio do Silvio Santos, há pouco tempo, o agradecendo pelo que tem feito no SBT.



"Eu tive a honra de poder trabalhar com ele, de ser ensinado (...) sempre tive duas referências na vida, meu pai e o Silvio Santos."#ObrigadoSilvioSantos 🖤 pic.twitter.com/mprzOOiPhC — Silvinho 🖤 (@silvinhotv) August 17, 2024

Homenagem de Celso Portiolli para Silvio Santos na internet

Em um post no Instagram, Celso Portiolli falou sobre o legado do patrão no mundo da comunicação e agradeceu por todo o ensinamento ao longo dos anos de convivência.

"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior", disse ele.