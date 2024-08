Celso Portiolli se despede de Silvio Santos: ‘Minha gratidão será eterna’

Celso Portiolli emociona ao escrever recado com homenagem para Silvio Santos, que faleceu neste sábado, 17

O apresentador Celso Portiolli é um dos grandes talentos da TV brasileira atual que aprendeu a profissão com Silvio Santos. Com isso, no dia da morte do ícone da TV, ele fez questão de homenageá-lo.

Em um post no Instagram, ele falou sobre o legado do patrão no mundo da comunicação e agradeceu por todo o ensinamento ao longo dos anos de convivência.

"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior", disse ele.

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.