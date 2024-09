Cadê a Ana Maria Braga? Ela revela motivo da falta no Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga falta em edição ao vivo do programa Mais Você, da Globo, e explica o motivo de sua ausência

A apresentadora Ana Maria Braga faltou na edição ao vivo do Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 12. Ela anunciou a sua ausência alguns minutos antes do início do programa na TV. Por meio das redes sociais, a comunicadora justificou a sua ausência.

Ana Maria contou que passou mal durante a madrugada e não conseguirá ir ao trabalho. Então, ela foi substituída por Tati Machado e Fabricio Battaglini.

"Oi, gente! Hoje não estarei no #MaisVocê, infelizmente. Esta noite não passei muito bem devido a algo que comi e não caiu muito bem e ficarei em casa. Está tudo bem, tá bom? Bebam água!", disse ela.

Há poucas semanas, Ana Maria também precisou se ausentar do Mais Você ao ser diagnosticada com Covid-19 pela quarta vez. Na época, ela foi substituída por Tati Machado e Fabricio Battaglini.

Ana Maria Braga se vestiu de Silvio Santos na TV

A apresentadora Ana Maria Braga se vestiu com inspiração no visual de Silvio Santos (1930-2024) para homenageá-lo durante o programa Mais Você, da Globo. No dia 19 de agosto, ela surgiu com um terno preto, gravata e o ícone microfone acoplado. Veja a foto aqui.

"Eu como adoro fazer televisão, levar alegria pra casa de vocês, assim como ele, acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo, errar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de ser feliz. Essa roupa tem hoje todo esse significado", disse ela.

No dia da morte de Silvio Santos, Ana Maria prestou uma homenagem para ele nas redes sociais. "Hoje a TV volta a ficar em preto e branco. Um dia em que perdemos a cor e a alegria. A história da televisão ficará para sempre marcada pelo legado desse grande e único comunicador. Enquanto choramos por aqui a sua partida, certeza que o céu já se encontra em ritmo de festa. Vai com Deus, Silvio Santos. Meus sentimentos à toda família. A gente fica com o coração doído, né? Porque a gente pode nomear na história brasileira da televisão os grandes comunicadores. Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores", disse ela.