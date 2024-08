Ana Maria Braga atualiza seu estado de saúde após repetir teste de covid

Após testar positivo para covid-19 pela quarta vez nos últimos dias, Ana Maria Braga atualiza seu estado de saúde; veja como ela está

A apresentadora Ana Maria Braga apareceu nesta sexta-feira, 30, em um vídeo postado em sua rede social para dizer como está após testar positivo pela quarta vez para a covid-19. Afastada do Mais Você, a comunicadora global então contou quando poderá retornar ao seu cargo.

De óculos escuros e chapéu na cabeça, a loira gravou seu pronunciamento na área externa de sua mansão em São Paulo. Animada com o aparecimento do sol e o aumento da temperatura na cidade, Ana Maria Braga então deu seus avisos para os internautas e telespectadores que a acompanham.

"Estava ansiosa aqui e repeti o teste todos os dias e… hoje não deu nada! Finalmente! Presente para aproveitar essa sexta-feira linda e o final de semana. Como da terceira vez que peguei COVID eu pedi música no Fantástico, agora que peguei a quarta vou pedir música no #MaisVocê mesmo. Segunda-feira estou de volta! Beijo, molecada e obrigada a todo mundo que mandou boas energias", deixou os seguidores felizes com a boa notícia.

É bom lembrar que, na terça-feira, 27, Ana Maria Braga fez o teste após ter sintomas de gripe e descobriu que estava com covid-19 pela quarta vez. Com o diagnóstico ela foi afastada imediatamente e substituída por Tati Machado e FabrícioBattaglini.

Ana Maria Braga constrói casa sustentável para a filha

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, revelou que seu novo lar está sendo construído pela mãe. Recentemente, a herdeira da apresentadora do Mais Você mostrou em sua rede social que está tendo seu lar sustentável sendo construído em extenso terreno.

Adepta de um estilo de vida simples e longe da agitação da cidade, a filha da famosa compartilhou a novidade e fez questão de fazer um agradecimento especial a sua mãe, que, segundo ela, é quem está bancando a construção. Saiba mais aqui.