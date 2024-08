Ana Maria Braga faz vídeo para falar sobre a morte de Silvio Santos

Ao saber da morte de Silvio Santos, Ana Maria Braga faz vídeo para falar sobre a perda do ícone da TV brasileira; confira o que ela disse

A apresentadora Ana Maria Braga gravou um vídeo neste sábado, 17, para lamentar a morte de Silvio Santos. Ao saber do falecimento do colega de profissão, a loira se pronunciou em sua rede social e apareceu de óculos escuros.

Abalada, assim como grande parte do público brasileiro, a comandante do Mais Você, da Globo, ressaltou a importância do dono do baú para a televisão e seu legado. Procurando palavras, ela tentou descrever a grande perda para o país.

"Hoje a TV volta a ficar em preto e branco. Um dia em que perdemos a cor e a alegria. A história da televisão ficará para sempre marcada pelo legado desse grande e único comunicador. Enquanto choramos por aqui a sua partida, certeza que o céu já se encontra em ritmo de festa. Vai com Deus, Silvio Santos. Meus sentimentos à toda família", declarou a loira.

Assim como Ana Maria Braga, a apresentadora Eliana também lamentou a partida de seu ex-patrão. A nova global relembrou um momento feliz ao lado dele para enaltecer a importância dele em sua vida e carreira.

O anúncio da morte de Silvio Santos foi dado pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador estava internado desde o dia primeiro de agosto.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.