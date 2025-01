Bruna Marquezine confessa insegurança antes de codirigir série: ‘Não acreditava que seria capaz’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Bruna Marquezine confessa insegurança antes de produzir e codirigir a série Amor da Minha Vida, do Disney+

Sucesso como a protagonista Bia na série Amor da Minha Vida, do Disney+, a atriz Bruna Marquezine (29) confessa, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, que antes de aceitar o convite para também produzir e codirigir a história do roteirista Matheus Souza, sentiu muita insegurança. "Não acreditava que seria capaz", entrega a namorada de João Guilherme (22). No bate-papo, a artista ainda revela que deseja fazer mais trabalhos por trás das câmeras.

“Quero muito fazer mais, gostei muito! Quero, inclusive, viver a experiência de não estar atuando. Só produzido ou só dirigindo porque acho que vou poder explorar mais, desfrutar mais disso tudo. Mas foi maravilhoso, aprendi muito, cresci muito, me ajudou muito a construir a minha Bia, porque estava tão mergulhada no processo criativo. Sou muito grata ao René Sampaio, o nosso diretor, e ao Matheus Souza, também diretor e roteirista do projeto, por me convidarem, me cederem esse espaço, porque acho que se dependesse de mim, não faria isso nesse momento da minha carreira. Acho que eu demoraria muito mais para ter coragem e acreditar que eu sou capaz de produzir e de dirigir”, conta.

“Dirigi um número de cenas muito inferior ao volume de cenas que todos os nossos diretores, incluindo a Tatiana (Fragoso), nossa diretora, dirigiram, mas foi muito legal, foi muito bacana. Já tinha vontade de fazer isso há muito tempo, mas como falei, demoraria muito mais se eles não acreditassem em mim para fazer isso nesse projeto”, completa Bruna.

A atriz declara sua paixão por esse novo trabalho e relembra quando surgiu a oportunidade de produzir e codirigir a série. “Na primeira reunião, lembro que falei com a minha empresária na época que queria muito ficar mais próxima deles, queria muito estar envolvida. E nessa primeira reunião, eles me perguntaram: ‘O quão envolvida você quer estar? Você quer participar em mais alguma coisa?’. Eu falava: Cara, já penso na trilha sonora, muito doido. Gosto tanto do projeto, que escuto esses personagens falando, penso na trilha sonora, no figurino”, diz a estrela.

“Só que trabalhei grande parte da minha vida fazendo novela, onde não tinha essa liberdade para interferir. Tive o prazer de trabalhar com profissionais muito generosos, que estavam ali sempre com a escuta aberta, mas eu não tinha poder, tem um certo limite do quanto você pode contribuir. Aí, eu falei: Só vou se for possível. Eu ainda tinha muito medo, não acreditava muito que eu seria capaz, mas foi maravilhoso. Tenho muito orgulho do que consegui fazer e muita vontade de fazer mais”, finaliza a artista.

SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

Em Amor da Minha Vida, Bia e Victor (Sérgio Malheiros) compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

