Após anunciar o fim de seu contrato com a Globo, Boninho usou as redes sociais para exibir detalhes dos bastidores de seu último trabalho na emissora

Após comunicar o encerramento de seu contrato com a Globo, Boninho compartilhou nas redes sociais um pouco dos bastidores de seu último trabalho na emissora. O diretor está à frente do Especial Roberto Carlos, que este ano comemora cinco décadas no ar. Com diversos convidados, a gravação do programa foi realizada na última quarta-feira, 27, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o marido de Ana Furtado surgiu na sala de edição, rodeado por diversas telas que exibiam o show sob diferentes ângulos. Este especial, que será transmitido no dia 20 de dezembro, marca a despedida de Boninho da Globo, encerrando uma carreira de destaque na emissora.

“Meu querido @robertocarlosoficial obrigado por essa jornada linda e esses muito mais de 50 anos de parceria!!!”, escreveu o diretor, que aproveitou para elogiar sua equipe na Globo e os artistas que fizeram parte da gravação, entre eles Zeca Pagodinho, Sophie Charlotte, Wanderléa, Chitãozinho e Xororó, Gilberto Gil e Paulo Ricardo.

Em outra publicação, o comunicador mostrou o ensaio para o show oficial. "Ensaio geral para o RC50, um show lindo do @robertocarlosoficial com um time de peso!", disse na legenda.

Confira os registros:

Aniversário de Boninho

Boninho completou 63 anos de vida no último dia 4, e ganhou uma homenagem especial de seu pai, Boni. Em seu perfil oficial no Instagram, o empresário postou uma sequência de cliques com o herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"O Boninho nasceu gordinho. Ganhou o apelido de Zé Bola. Emagreceu e virou Zezinho. Cresceu e virou Zé Boninho. Explodiu em sucesso e virou Boninho. Na vida a pessoa que faz seu nome é coisa rara. O Boninho fez todos os nomes que teve com sua simpatia, inteligência e muito talento. Aos 63 merece passar para Super Boni", escreveu Boni na legenda da publicação.