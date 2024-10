Boninho surpreende ao contar o motivo para sair da Globo

Em declaração sincera, Boninho abre o jogo sobre o verdadeiro motivo para ter encerrado o contrato com a Globo depois de 40 anos

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024 na quinta-feira, 10, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse ele.

Então, ele garantiu que tem novos projetos para seguir trabalhando. “Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, disse ele, e completou: “Só posso dizer que tenho projetos futuros”.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Boninho recebeu uma proposta da Globo para seguir na emissora em outras funções, mas ele preferiu sair ao invés de deixar o cargo de diretor.

Boninho vai se aposentar?

O diretor de TV Boninho já tem um novo projeto profissional. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o diretor quer lançar sua própria produtora.

A ideia dele é produzir conteúdo para o streaming, TV e internet ao lado do seu pai, Boni, o presidente do São Paulo, Julio Casares, e o empresário Uadj Moreira. Inclusive, eles já começaram a fazer reuniões para alinhar o projeto.

Vale lembrar que Boninho vai sair oficialmente da Globo em breve. Ele tinha a missão de entregar o reality show Estrela da Casa antes de encerrar o seu tempo de trabalho na emissora. A demissão dele foi anunciada há poucas semanas, após ele trabalhar no canal por 40 anos.