Boninho faz aniversário e ganha homenagem especial do pai: 'Coisa rara'

Boninhocompletou 63 anos de vida nesta segunda-feira, 4, e ganhou uma homenagem especial de seu pai, Boni. Em seu perfil oficial no Instagram, o empresário postou uma sequência de cliques com o herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"O Boninho nasceu gordinho. Ganhou o apelido de Zé Bola. Emagreceu e virou Zezinho. Cresceu e virou Zé Boninho. Explodiu em sucesso e virou Boninho. Na vida a pessoa que faz seu nome é coisa rara. O Boninho fez todos os nomes que teve com sua simpatia, inteligência e muito talento. Aos 63 merece passar para Super Boni", escreveu Boni na legenda da publicação.

Os internautas deixaram mensagens parabenizando Boninho. "Parabéns, Boninho. Que Deus te abençoe grandemente. Muito sucesso na sua vida. Felicidades", disse uma seguidora. "Mestre Boni e Mestre Boninho, gigantes da TV Brasileira, felicidades Boss", desejou outro. "Deus abençoe vocês com saúde e felicidades. Admiro muito os dois", falou uma fã.

Boninho também recebeu uma homenagem especial da esposa, Ana Furtado. A apresentadora postou um vídeo mostrando momentos felizes ao lado do companheiro e se declarou. "Meu AMOR, meu companheiro e melhor amigo. Feliz 63! Hoje até o sol, tão raro em terras Londrinas, veio te prestigiar e abrilhantar ainda mais o seu dia. Que a vida siga sendo maravilhosa como você merece! E que a gente siga desbravando esse mundo sempre juntos, voando cada vez mais alto. Te amo", disse ela.

Boninho chama atenção ao mostrar momento com o pai

José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar que estava aproveitando um momento ao lado de seu pai, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

Em seu perfil oficial no Instagram, o diretor, que anunciou sua saída da Globo após 40 anos, compartilhou uma foto em que aparece em um restaurante tomando vinho com o pai. "Hoje no clima 60+ e papai 80+ todo mundo nessa vibe novos jovens!!! Até o vinho foi 60+", escreveu Boninho na legenda da publicação. Veja a publicação!

