Atriz Silvia Pinal, ícone de novelas mexicanas, morre aos 93 anos

Silvia Pinal, estrela da televisão e cinema mexicano, atuou em novelas como 'Carinha de Anjo' e 'A Dona'; atriz faleceu na quinta-feira, 28

A atriz Silvia Pinal, conhecida no Brasil por seus papéis em grandes novelas mexicanas como 'Carinha de Anjo' e 'A Dona', faleceu aos 93 anos na quinta-feira, 28, em decorrência de uma infecção urinária. Segundo informações do jornal 'Extra', a veterana estava internada há alguns dias tratando a doença.

A morte de Silvia foi confirmada pela Secretaria de Cultura do México, que lamentou a partida da estrela em uma publicação no site X, antigo Twitter. "Com uma carreira que se estende por mais de seis décadas, participou de mais de 60 filmes e peças de teatro. Seu legado permanece como pilar fundamental do cinema, teatro e televisão no México. Descanse em paz", declararam.

A artista interpretou uma Madre Superiora na versão original da novela infantil 'Carinha de Anjo', exibida em 2001 na grade do SBT. Na época, Silvia entrou na trama para suprir a ausência da grande atriz Libertad Lamarque, que faleceu durante as gravações.

Em 'A Dona', transmitida no canal de Silvio Santos (1930-2024) em 2015 e reprisada em 2019 e 2022, a veterana viveu Isabel Dorantes, mãe da vilã Ivana, interpretada por Gabriela Spanic.

Jessica Jurado, atriz de A Usurpadora, morre aos 56 anos

Em outubro deste ano, a Associação Nacional de Intérpretes (ANDI) anunciou o falecimento da atriz mexicana Jessica Jurado, aos 56 anos de idade. Conhecida por interpretar Patricia Bracho em A Usurpadora, ela estava afastada da televisão há mais de duas décadas, tendo feito sua última aparição na novela Entre el Amor y el Odio, em 2002.

"A Associação Nacional de Intérpretes comunica o falecimento sensível da nossa sócia intérprete Jessica Júri. Atriz mexicana lembrada pela personagem de Patricia Bracho na novela ‘La Usurpadora’. Aos seus familiares e amigos apresentamos as nossas mais sentidas condolências do Conselho Diretivo e Comité de Fiscalização da ANDI", escreveu a Associação no Instagram.

