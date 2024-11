Ator morre aos 60 anos no palco durante apresentação de peça natalina

O ator Julien Arnold faleceu após desmaiar no palco durante apresentação clássica de Natal; teatro doará lucros de peça para a família

O ator Julien Arnold faleceu aos 60 anos no último domingo, 24, enquanto apresentava 'Um Conto de Natal', uma peça clássica natalina, no Citadel Theatre em Edmonton, Canadá. A morte do artista foi confirmada pela esposa, Sheiny Satanovel.

De acordo com relatos, Arnold teria recebido atendimento médico imediatamente após desmaiar no palco, mas não resistiu e faleceu ainda no local. A causa da morte está sendo investigada.

Através das redes sociais, a conta oficial do teatro Citadel compartilhou uma homenagem ao ator. Na publicação, que conta com diversas fotos de Julien Arnold em espetáculos locais, a empresa lamentou a partida do artista e informou que os lucros da atual temporada de 'Um Conto de Natal' serão doados aos familiares dele.

"É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento repentino de Julien Arnold, um querido ator e querido amigo do Citadel Theatre. Um querido membro da comunidade teatral de Edmonton, Julien era um talentoso artista cujo carisma e talento agraciaram nosso palco em inúmeras produções", declaram na legenda.

"O falecimento de Julien é uma perda profunda para sua família, amigos, colegas de palco, equipe do Citadel e a comunidade de Edmonton que ele tanto amava. Sua presença trouxe alegria, coração e profundidade a cada papel, e suas contribuições artísticas - e grandes abraços - farão muita falta", completaram.

Criador de Chaves deixou mensagem para o Brasil dois dias antes de morrer

Nesta quinta-feira, 28, faz 10 anos da morte de Roberto Gómez Bolaños, criador dos seriados Chaves e Chapolin. O responsável pelas frases 'ninguém tem paciência comigo' e 'não contavam com a minha astúcia', morreu aos 85 anos e teve uma interação por mensagem no X/Twitter, dois dias antes de sua morte.

Na ocasião, Bolaños respondeu a uma fã brasileira com a seguinte mensagem: "Todo mi amor, para Brasil". Na sequência, a internauta agradeceu a resposta emocionada: "O Chaves me respondeu!! Que emoção!!".

