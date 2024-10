Atriz de 'A Usurpadora', Jessica Jurado morre aos 56 anos de idade

Conhecida por papéis em 'A Usurpadora' e 'Maria do Bairro', a atriz mexicana Jessica Jurado faleceu na última quarta-feira, 9; entenda

A Associação Nacional de Intérpretes (ANDI) anunciou na última sexta-feira, 11, o falecimento da atriz mexicana Jessica Jurado, aos 56 anos de idade. Conhecida por interpretar Patricia Bracho em A Usurpadora, ela estava afastada da televisão há mais de duas décadas, tendo feito sua última aparição na novela Entre el Amor y el Odio, em 2002.

"A Associação Nacional de Intérpretes comunica o falecimento sensível da nossa sócia intérprete Jessica Júri. Atriz mexicana lembrada pela personagem de Patricia Bracho na novela “La Usurpadora”. Aos seus familiares e amigos apresentamos as nossas mais sentidas condolências do Conselho Diretivo e Comité de Fiscalização da ANDI.", escreveu a Associação no Instagram.

Embora a morte tenha sido anunciada ao público na sexta-feira, 11, Jessica faleceu na última quarta-feira, 9, vítima de uma parada cardíaca.

Na carreira, a atriz, que estava morando nos Estados Unidos há mais de 10 anos, deu vida à personagens importantes, como Verónica Robles de Castillo em "Maria do Bairro" (1995) e Patricia Bracho em "A Usurpadora" (1998). Além disso, ela também esteve no elenco de "Marionetas" (1986), "Amor en Silencio" (1988) e "Entre el Amor y el Odio" (2002), sendo este o último trabalho que fez para a Televisa.

Ator de 'Barrados no Baile', morre aos 89 anos

O ator Nicholas Pryor faleceu aos 89 anos na última segunda-feira, 7, após lutar contra um câncer. A informação foi confirmada pelo agente do artista ao jornal 'Los Angeles Times'.

Conhecido por atuar em séries clássicas como 'Barrados no Baile' (1990-2000) e 'General Hospital' (1963), Pryor morreu em sua casa em Wilmington, na Carolina do Norte, Estados Unidos, cercado da família. Ele deixa a esposa, Christina, a filha, Stacey, e dois netos, Gus e Avril.

Dono de uma longa carreira, Nicholas Pryor participou de outras grandes produções 'Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu' (1980), onde interpretou o pai de Tom Cruise, 'Negócio Arriscado' (1983) e 'Abaixo de Zero' (1987). Em 'Barrados no Baile', o veterano viveu Milton Arnold entre 1994 e 1997.

A minissérie 'Falcão e o Soldado Invernal' (2021) foi seu trabalho mais recente nas telinhas. Outro destaque em sua trajetória como ator foi o professor Victor Collins em 'General Hospital' e 'Port Charles' (1997-2003), spin-off do seriado.