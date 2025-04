Ator revela a verdade sobre como era trabalhar com Renato Aragão: ‘Lenda urbana’

Ao ver a polêmica ao redor do nome de Renato Aragão, o ator e humorista Tadeu Mello rompeu o silêncio para contar como foi trabalhar com o ícone da TV

O ator Tadeu Mello se pronunciou em defesa do humorista Renato Aragão. Nos últimos dias, o veterano da TV foi alvo de boatos de que teria excluído uma das filhas, Juliana, que estaria com dificuldades financeiras. Porém, o próprio Aragão já desmentiu a história. Com isso, Tadeu também resolveu apoiar o colega de trabalho.

Nos comentários de um post de Lilian Aragão - esposa de Renato -, Mello defendeu o humorista como colega de trabalho e relembrou como foi atuar ao lado dele em programas de humor da Globo.

"Fiz parte da Turma do Didí em um ciclo de 12 anos, o Renato sempre com um humor maravilhoso, eu amava quando chegava pra trabalhar, parecia que tava chegando em uma colônia de férias, e observava essa animação no elenco e na equipe também! Com toda certeza trabalhar ao lado do Renato Aragão foi uma das melhores fases da minha trajetória de ator. Essas mentiras que falam a respeito dele, vejo como uma lenda urbana do folclore brasileiro!", disse ele.

O que Renato Aragão falou?

Renato Aragão concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e disse que nunca deixou os filhos de lado e que respeita as escolhas de cada um. "Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, está até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular".

Juliana morava com a mãe, que faleceu e, segundo Renato, foi escolha dela trabalhar como motorista de aplicativo. "Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo".

