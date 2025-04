Bolsa icônica de Hebe Camargo vai a leilão com lance inicial surpreendente

3ª edição do AJEUM - Jantar e Leilão Solidário

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, fala sobre bolsa de luxo doada para causa importante

Nesta quinta-feira, 24, um público selecionado poderá adquirir itens exclusivos de famosos. A 3ª edição do AJEUM - Jantar e Leilão Solidário, promovido pelo Instituto Desvelando Oris, fundado pela advogada Juliana Souza, acontece em São Paulo e promete leiloar peças de nomes como a saudosa Hebe Camargo (1929-2012) e o surfista Gabriel Medina (31).

Conforme apuração da CARAS Brasil, os objetos das estrelas variam de bolsa de luxo a uma camisa usada por Vini Jr. O valor mínimo para um dos itens disponíveis, por exemplo, é de R$ 5 mil. Ao longo da dinâmica, os produtos devem ter os preços valorizados.

A reportagem apurou que Marcello Camargo, filho da apresentadora, escolheu uma bolsa da estrela de significado importante para ajudar a causa que promete destinar renda aos projetos do Instituto Desvelando Oris.

"Com certeza minha mãe estaria apoiando e também colaborando com um evento desse, porque realmente é uma causa nobre, e a educação é a base de todos poderem ter acesso às mesmas oportunidades, independência da sua raça, da sua crença, eu acho que as pessoas têm que ter uma boa educação para ter acesso às oportunidades igualmente", afirma.

"Ela com certeza deve estar muito feliz de saber que mesmo não estando aqui fisicamente, ela vai estar de alguma maneira colaborando para essa causa e para esse evento Ela gostava tando dessa bolsa", revela em seguida.

O casal Bruno Gagliasso (43) e Giovanna Ewbank (38) disponibilizou uma mini férias em Fernando de Noronha com tudo pago. Já Medina, atleta olímpico, escolheu uma das suas pranchas de surf para contribuir com a causa.

Bolsa da Hebe Camargo, valor: 10 mil reais

Final de semana em Noronha, valor: 5 mil reais

Camisa + Encontro com Vini Jr., valor: 20 mil

Prancha do Medina, valor: 20 mil

Vinho exclusivo, valor: 8 mil

O projeto atua na redução das desigualdades raciais e de gênero e já impactou mais de 35 mil pessoas por meio de iniciativas voltadas à educação, cultura e justiça, com foco em mulheres negras e jovens em territórios vulnerabilizados.

Um grupo de famosos deve abrilhantar a noite de gala na Pinacoteca de São Paulo. Entre os nomes confirmados, as apresentadoras Sabrina Sato (44) e Astrid Fontenelle (64). A música da noite ficará por conta Jota.Pe, vencedor do Grammy Latino 2024 em três categorias.