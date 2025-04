Ana Paula Siebert realiza vontade inusitada da filha: 'Era o sonho dela'

Ana Paula Siebert mostrou que realizou uma vontade inusitada da filha Vicky, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 23, a modelo contou que realizou um sonho inusitado da filha Vicky, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

De acordo com a famosa, a pequena queria usar óculos mesmo sem ter necessidade. "Sim, era o sonho dela usar óculos e eu comprei um sem grau", disse Ana Paula.

A mamãe coruja ainda filmou o momento em que Vicky coloca a armação dourada no rosto. "Papai, eu estou com óculos de grau que a mamãe comprou. Olha, aqui, olha que bonitinho. [Vou usar] todos os dias para ir para a escola", disse a pequena.

Renovação de votos

A influenciadora Ana Paula Siebert aproveitou um momento livre na sexta-feira, 28, para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre a renovação de votos dela com o marido, o empresário Roberto Justus. O casal completa dez anos de união em abril, no dia do aniversário de 70 anos dele.

"Fala um pouco sobre sua renovação de votos", quis saber a pessoa. "Eu e o Roberto Justus casamos em 2015, no dia do aniversário de 60 anos dele. Nós sempre falamos que iríamos comemorar os 70 anos dele e renovar nossos votos de casamento em 2025. Enfim, o dia chegou. Construímos uma história linda juntos e o Roberto trilhou um caminho que enche todos de orgulho durante a vida toda. Portanto, temos muito que comemorar! E que venham os 80 anos e 20 de casados", falou ela.

Recentemente, Ana Paula Siebert compartilhou com os seguidores que adotou uma nova estratégia para educar a filha, Vicky, de quatro anos de idade. Nas redes sociais, a modelo mostrou o momento em que preencheu uma tabela de pontuação de comportamento com a pequena. "Quando você se comporta bem, ganha um 'mais'. Mas quando faz uma coisa errada, ganha um 'menos", explicou ela ao mostrar dois papeis fixados no closet da herdeira.

Leia também: Ana Paula Siebert impressiona com decoração de Páscoa na fazenda