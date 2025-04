Rafa Justus participa de desafio e vira balde de água gelada na cabeça

A influencer Rafaella Justus, de 15 anos, participa da '#SpeakYourMIND Ice Bucket Challenge', iniciativa que arrecada fundos para pesquisas sobre saúde mental

Nesta quarta-feira, 23, a influencer Rafaella Justus, de 15 anos, decidiu encarar o #SpeakYourMIND Ice Bucket Challenge. O desafio, que ficou famoso em 2014 ao arrecadar US$ 220 milhões para pesquisas sobre ALS, está de volta para promover a conscientização e arrecadar fundos para a saúde mental.

A dinâmica consiste em jogar um balde de água gelada na cabeça, postar e desafiar amigos. A inciativa, agora, arrecada fundos para a Active Minds, ONG que combate o estigma sobre saúde mental.

Após ser desafiada por uma colega, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus apareceu em um vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, segurando um balde cheio de água com gelo. Antes de virar o conteúdo sobre a cabeça, ela nomeou algumas amigas para entrarem na brincadeira.

Confira:

Rafaella Justus participa de desafio em prol de causa sobre saúde mental pic.twitter.com/LrRfkbJpWD — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 24, 2025

#SpeakYourMIND Ice Bucket Challenge

O Ice Bucket Challenge 2025 nasceu de uma iniciativa na University of South Carolina.

Estudantes do clube MIND (Mental Health Needs Discussion) criaram a campanha #SpeakYourMIND no Instagram em março, liderados por Wade Jefferson, aluno do terceiro ano, que fundou o grupo após perder amigos para o suicídio.

Desde então, o movimento já arrecadou mais de US$ 289 mil para a ONG Active Minds.

As regras são: jogue água gelada na cabeça, nomeie de dois a cinco amigos, doe, poste com a hashtag #SpeakYourMIND e ajude a conscientizar sobre saúde mental.

Leia também: Ticiane Pinheiro se declara para Tralli, que está em Roma: "Muito orgulho!"