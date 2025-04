Thiaguinho fala sobre a escolha do nome de seu filho com Carol Peixinho

"Carrega todo o carinho e significado que sentimos", afirmou o cantor Thiaguinho ao falar sobre o nome que eles escolheram para o filho

Thiaguinho usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, para falar sobre a descoberta do sexo do bebê que está esperando com Carol Peixinho.

O cantor compartilhou em seu perfil oficial alguns cliques do chá revelação intimista que eles realizaram e falou sobre a escolha do nome dele. Os dois serão pais de um menino, que se chamará Bento.

"Caraca… É um muleke! E com o coração transbordando de AMOR, viemos aqui dividir com vocês o nome da bênção na nossa vida… E o nome dele já carrega todo o carinho e significado que sentimos: BENTO, que significa abençoado ! E é exatamente assim que nos sentimos com a chegada dele! Sim, nosso menino BENTO já é muito amado e esperado com toda a alegria do mundo! Que ele traga ainda mais luz para nossa história… Porque só de existir, já transformou tudo por aqui!", afirmou.

Depois, Thiaguinho agradeceu as mensagens de carinho que eles estão recebendo desde o anúncio da gravidez. "Obrigado por celebrarem esse momento com a gente! Estamos recebendo tanto carinho… Vocês são demais! Nossa família agradece!", finalizou.

