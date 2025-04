Larissa Manoela exibe resultados de exercícios físicos

Em suas redes sociais, Larissa Manoela fez pose na academia e fez questão de exibir os resultados dos exercícios físicos

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

A atriz é bastante focada na vida fitness e está colhendo os resultados dos exercícios físicos. A famosa postou algumas fotos em que aparece usando um conjunto de top e calça legging na cor marrom.

Fazendo pose na academia, Larissa fez questão de exibir o shape, mostando a barriga chapada e os músculos do braço começando a aparecer.

"Registro de quem mesmo com um feriado gigante não pulou o exercício físico", escreveu ela na legenda da publicação.

Larissa Manoela está escalada para interpretar Estela em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Desfecho do processo

Uma das atitudes tomadas pela atriz Larissa Manoela após se afastar dos pais chegou a uma conclusão na justiça. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a extinção do contrato de exclusividade da atriz com uma empresa artística.

A decisão da justiça ainda é na primeira instância. Portanto, cabe recurso. Vale lembrar que Larissa Manoela entrou na justiça para pedir que um contrato vitalício fosse anulado, já que foi assinado quando ela tinha apenas 11 anos de idade e que as condições prejudicavam sua carreira.

O afastamento de Larissa Manoela e dos pais aconteceu em 2023, quando ela abriu mão de R$ 18 milhões ao descobrir cláusulas que não concordava em contratos e empresas.

A história da atriz Larissa Manoela com seus pais foi inspiração para um projeto de lei no Brasil. O drama financeiro da artista virou assunto há alguns anos na mídia quando ela teve um atrito com os pais e perdeu o contato com eles por discordâncias na forma de administrar a fortuna que conquistou em sua carreira desde a infância. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a administração dos bens de crianças.

Leia também: Larissa Manoela celebra início da semana com fotos em sua mansão no RJ