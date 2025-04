Virginia Fonseca rebate quem criticou seu relacionamento com Zé Felipe

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez um vídeo e mandou uma indireta para quem criticou seu relacionamento com Zé Felipe

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está curtindo uma viagem para o Japão na companhia do marido Zé Felipe.

Nesta quarta-feira, 23, a famosa postou um vídeo em que aparece dançando coladinha com o amado e mandou uma indireta para quem não acreditou que eles iriam dar certo.

"'Eles não vão durar nem um mês'. Nós completando cinco anos juntos, com três filhos e indo para o Japão comemorar o aniversário do gato", escreveu ela.

Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

Críticas

Em entrevista recente ao Hugo Gloss, Virginia Fonseca quebrou o silêncio sobre as críticas que recebeu ao registrar o período em que o filho, José Leonardo, de sete meses, esteve internado em um hospital particular no Rio de Janeiro. O filho caçula da influenciadora com Zé Felipe foi diagnosticado com um quadro de bronquiolite viral aguda no início de março.

“Não deixo de postar. Eu acredito que Deus está comigo! Eu não fiz um post porque estava bombando. Eu quis agradecer a todo mundo que estava comigo ali, todo aquele tempo, porque foi muito difícil. Muito, porque nunca tinha acontecido", iniciou ela, que também é mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

"Eu tenho três filhos, e foi a primeira vez que aconteceu. Com o mais novo, cinco dias na UTI e em uma cidade em que eu não conhecia ninguém, que é o Rio de Janeiro. Eu estava em Mangaratiba. Não foi tipo São Paulo ou Goiânia. Foi o Rio de Janeiro! Então, assim, eu cheguei no hospital, o Zé fazendo show, e eu estava sozinha, com a babá e o segurança. Aí você olha e fala: ‘E agora?’. A médica que me ajuda estava na China, e aí mantendo contato com os médicos… Mas os médicos que me atenderam foram incríveis, supercapacitados. Só que você, como mãe, se vê em um lugar em que não tem o que fazer. Foram dias que, para mim, pareciam que não passavam”, desabafou a apresentadora do Sabadou.

Ainda durante o bate-papo, Virginia Fonseca esclareceu o principal objetivo em registrar aquele período nas redes sociais. “Então, eu me senti muito amada. Me senti muito grata por todo mundo que estava ali comigo, e eu quis postar com esse intuito de agradecimento, porque, mesmo eu não estando ali com eles, como sempre estou, eles estavam comigo. Entendeu? Eu posto coisas divertidas, e todo mundo ama. Só que, na hora em que estou na mer** também, todo mundo estava ali comigo”, declarou a mãe do pequeno.

Leia também: Virginia e Zé Felipe gastam valor exorbitante em hotel de luxo no Japão