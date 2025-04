A atriz Demi Moore, de 62 anos, revela medidas extremas que usava para perder peso durante as filmagens de longas e detalha exigências com o corpo

A atriz norte-americana Demi Moore, de 62 anos, revelou, em entrevista à People nesta quarta-feira, 23, os impactos físicos e emocionais das exigências de sua carreira nos anos 1990. A exemplo, a estrela contou que se submeteu a dietas rígidas e rotinas de exercícios extremas para viver papéis marcantes, como os de Striptease e GI Jane.

“Fazia coisas malucas com dieta e exercícios, como pedalar de Malibu até a Paramount Studios, cerca de 42 quilômetros. Tudo porque eu tinha dado muito valor à aparência do meu exterior.", revelou.

Demi disse que, na época, sua relação com o corpo era de confronto e exigência. “Estava me punindo“, admitiu. “Eu tinha uma relação muito mais antagônica com o meu corpo“. O ponto de mudança veio após o fim das gravações de GI Jane, filme no qual ela precisou ganhar massa muscular. A atriz relatou que, apesar de se sentir forte, percebeu que o desgaste físico e mental não valia o custo.

“Parei de tentar controlar minha comida e tive um momento de rendição em que simplesmente deixei ir e realmente entendi o que significava aceitar meu corpo como ele é, mesmo que não seja o corpo que eu queria“, contou. E disse que pediu para “ter seu tamanho natural de volta“, após anos de transformação corporal, dietas e três gestações.

Ela ainda comentou sobre as cenas de dança em Striptease: “Fiquei tão desconfortável com a parte da dança. Então eu acho que a sensação de dançar, me mover e encontrar meu próprio conforto com meu próprio corpo dessa maneira foi muito fortalecedora e muito libertadora”.

A Substância e a relação com o corpo

Já em A Substância (2024), filme que inclui cenas de nudez, Demi revelou que se sentiu segura por estar “a serviço da história” e usou a vulnerabilidade física como ferramenta narrativa:

“Mesmo que tenha sido uma experiência muito vulnerável e uma experiência muito crua. Porque eu realmente sabia que, ao fazê-lo, estava a serviço da história, a serviço do que era importante. A nudez era realmente uma parte importante da vulnerabilidade que precisava ser transmitida“, disse.

E prosseguiu: “Quando eu era mais jovem, sentia que meu corpo estava me traindo. E então eu tentei controlá-lo. E agora eu não opero a partir desse lugar. É um relacionamento muito mais alinhado“.

A rotina atual conta com meditação, escrita em diário, sono de qualidade e uma alimentação rica em nutrientes – ela não consome carne, mas inclui ovos na dieta. “Percebi o quão importante é o sono. Quer dizer, eu não sou perfeito. Eu ainda bebo energético. Eu amo isso. Mas não muitos. Um“, disse.

Já sobre envelhecimento, Demi disparou: “Tenho uma apreciação maior por tudo o que meu corpo passou e que me trouxe até agora. Como o quão incrível que meu corpo cresceu três seres humanos e eu tenho uma saúde geral realmente incrível. Isso não significa que às vezes eu me olho no espelho e não digo: ‘Oh, Deus, eu pareço velho’ ou ‘Oh, meu rosto está caindo’. Mas, ao mesmo tempo, posso aceitar que é onde estou hoje e sei que a diferença é que isso não define meu valor ou quem eu sou“, encerrou.

