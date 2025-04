Datena revela o que viu Cariúcha fazendo nos bastidores do SBT

O apresentador Datena entrega detalhe curioso sobre Cariúcha nos bastidores do SBT: ‘É impressionante'

O apresentador José Luiz Datena surpreendeu ao revelar uma curiosidade sobre Cariúcha nos bastidores do SBT. Durante a interação entre os programas Fofocalizando e Tá na Hora, ele contou que sempre vê a colega comendo sua marmita nos intervalos das gravações.

"Eu queria dizer que é um fenômeno o que observo os corredores do SBT com a Cariúcha. Hoje, eu vim para cá gravar um merchan e a Cariúcha estava com uma marmita na mão, a famosa quentinha. É impressionante que tem um dia que eu não te veja aqui com a marmita na mão", afirmou.

E completou: "E tinha lá uma macarronada bonita para caramba. Você disse: ‘Datena, eu como mesmo, mas eu corro para caramba’. Bom, você tem que correr até Salvador [para queimar tudo]. Eu fiquei uma meia hora gravando merchan e ela já estava no fim daquela lá. Quando voltei, a Cariúcha com a marmita na mão, já era outra comida, a segunda quentinha".

Então, Cariúcha respondeu: "Tem uma menina que vende marmita na esquina da minha casa, ela bota no carro. É uma delícia, eu pago 20 reais. Que quentinha gostosa”. E Datena comentou: “Eu vi pela aparência. 20 reais? E você comprou duas hoje, 40 reais”. Ela brincou: “É que eu tenho que ajudar os trabalhadores".

Datena faz rara aparição com a esposa

O apresentador José Luiz Datena é um homem muito bem casado! A esposa dele, Dona Matilde Foresto, é discreta e quase não aparece em público com o marido, mas ele abriu uma exceção ao exibir uma foto com a amada nas redes sociais. Há poucos dias, Datena compartilhou uma foto com a esposa ao levá-la para conhecer os estúdios do SBT em São Paulo.

“Dia de visitar o SBT e trazer a Dona Matildes pra conhecer as instalações do gigante criado pelo maior comunicador da história do Brasil, Silvio Santos”, disse ele na legenda.

Datena e a esposa, Matilde - Foto: Reprodução / Instagram

