Lucilene Caetano mostra encontro dos filhos mais velhos com a irmã recém-nascida

A apresentadora Lucilene Caetano encantou os seguidores ao mostrar os filhos mais velhos, Theo, Davi e Zion, conhecendo a irmã, Isabella

Lucilene Caetano encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, ao dividir um momento muito bonito em família. A esposa de Felipe Sertanejo compartilhou um vídeo mostrando os filhos mais velhos, Theo, Davi e Zion, conheceram a irmã mais novela, Isabella, que nasceu no último dia 14, e falou sobre o momento.

"Nem nos nossos melhores sonhos imaginávamos viver esse amor lindo que aprendemos todos os dias com os nossos filhos! Esse foi um momento que ficará pra sempre marcado em nossa memória! Theo sempre pediu uma irmã! Chegou a fazer novena para que eu engravidasse, depois outra novena para que fosse uma irmã dessa vez. Vibrou de alegria ao saber que a Bellinha estava a caminho! Vimos seus olhinhos cheios de lágrimas ao ver a irmã pela primeira vez", contou a apresentadora.

"Davi sempre abençoou minha barriga. Nunca se esqueceu. Mesmo na correria do dia a dia, ele fazia questão de fazer o sinal da cruz em meu ventre com as falas que fazemos aqui: 'Deus te abençoe, te ilumine e te proteja.' Adorava falar com a irmã na barriga e sentir quando ela se movimentava. Zion que parecia ser ciumento, já que na gestação ficava muito desconfiado com essa história de ter uma bebê na barriga da mamãe, simplesmente nos surpreendeu com tanto amor que tem dado a irmã desde que a conheceu! Tem sido um espetáculo ver todo esse amor diariamente diante dos nossos olhos", acrescentou a mamãe.

"Confesso que bate um certo "orgulho" sabe, de ver que estamos criando esses meninos no caminho certo, no caminho do bem! Nossa rotina tem sido com eles competindo quem segura mais ela no colo. Transbordando carinho! Isabella Maria nasceu literalmente cheia de "seguranças" pra protegê-la e será muito amada como tem sido desde a descoberta de sua chegada ao nosso lar. Momentos como este só nos mostra o quão "filhos são herança do Senhor". Impossível não querer mais e nos colocar à disposição de Deus para que seja feita a vontade d’Ele! Seja bem-vinda, nossa menina! Amor não vai faltar!", finalizou.

Confira:

