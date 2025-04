Isadora Cruz é a nova estrela da abertura do Fantástico: ‘Renascimento'

Nova abertura do Fantástico é estrelada pela atriz Isadora Cruz e é inspirada na abertura clássica com Isadora Ribeiro. Entenda o conceito

Para celebrar os 60 anos da TV Globo, o programa Fantástico ganhará uma nova abertura. O vídeo já foi gravado e é estrelado pela atriz Isadora Cruz, que interpreta a Roxelle na novela Volta Por Cima. Inclusive, a nova versão foi inspirada na abertura clássica da mulher saindo da água, que foi feita por Isadora Ribeiro em 1987.

A nova abertura foi gravada no estúdio virtual dos Estúdios Globo e a música foi gravada por uma orquestra com 23 elementos de corda diferentes. Na cena, Isadora Cruz sai da água com o objetivo de representar o renascimento, iluminar a potência feminina e a reconstrução do mundo a partir dela.

"É um presente poder representar isso e mostrar um olhar para o futuro, fazendo uma releitura para o que está por vir. O futuro do olhar da sociedade para a mulher, para a beleza, que vai além da imagem, do corpo, e enaltece o poder feminino dando origem à vida a partir da mulher. A saída da água tem esse simbolismo, representa o renascimento", disse a atriz.

A abertura também terá um ambiente desértico, um cânion, com céu azul, no qual bailarinos e atletas de parkour interagem com a passagem pelas pedras; a leveza do vento batendo nas areias das dunas, com dançarinas levadas pela força da natureza; e, um chão incandescente de um vulcão, onde um bailarino corre com toda sua plasticidade e elegância.



“Uma abertura do Fantástico precisa traduzir em imagens a ambição e a ousadia do programa, que nasceu em 1973 como o ‘Show da Vida’. Começou com dança. Mais tarde, Hans Donner trouxe a tecnologia, os efeitos especiais, a proposta futurista, e a linguagem dos quatro elementos: fogo, água, terra e ar. A nova versão honra esse legado e vai adiante, com os recursos mais avançados dos Estúdios Globo. O público vai ver paisagens surreais, saltos impossíveis, e vai sentir a força da natureza, em cenas de alto impacto. Estou muito feliz com o resultado”, declarou Bruno Bernardes, diretor do Fantástico.