Dilsinho encanta ao postar foto rara do filho caçula: 'Coisa mais linda'

Discreto sobre sua vida pessoal, o cantor Dilsinho surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 23, ao compartilhar uma foto de seu filho caçula, Kadu, de dois meses.

O artista saiu para fazer um passeio com o herdeiro e aproveitou para tirar uma foto em que ele aparece dormindo no carrinho. Dilsinho também postou um vídeo mostrando a filha mais velha, Bella, de três anos, passeando de carro ao lado da mãe, Beatriz Ferraz.

"E tome volta de carrinho", brincou o famoso na legenda da publicação, recebendo diversos comentários dos internautas. "Não aguento com a Bella", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "Lindos", falou uma fã. "Amor. Representação mais pura", comentou mais uma.

O segundo filho de Dilsinho e Beatriz veio ao mundo no dia 2 de fevereiro. Na ocasião, o cantor postou uma foto após o parto, com o bebê nos braços da mamãe, e outra dele com o herdeiro próximo ao seu rosto e celebrou. "Filho, você chegou", escreveu o papai.

Quem é a esposa de Dilsinho?

Beatriz Ferraz é estudante de veterinária e está com Dilsinho desde 2011. Eles são pais de uma menina, chamada Bella. Em 2019, eles anunciaram na Ilha de CARAS que já tinham se casado de forma discreta. Ela foi a primeira e única namorada dele e se conheceram quando ele tinha apenas 19 anos durante um passeio no shopping.

"Eu estava no shopping, fui comprar uma roupa, escolhi uma camisa e ela trabalhava nessa loja que eu estava. Ela falava: 'Não, essa aqui não fica muito legal em você. É melhor essa'. Eu olhei meio que 'Nem te perguntei', mas não falei nada, né? Depois ela falou 'Aquela ali é muito mais legal' e eu pensei 'opa, tem alguma coisa aí, né?'. Eu não tinha dinheiro para levar as duas naquela época e levei a que eu gostei mais, não foi a que ela indicou. Podia ter levado a que ela gostou mais, só que era mais cara", disse ele no programa Faustão na Band. Saiba mais!

