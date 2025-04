Onde fica o telhado em que Ilze Scamparini aparece na Globo?

Correspondente da Globo na Itália, a jornalista Ilze Scamparini revelou onde fica o local que faz suas entradas para a emissora

Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália, "reapareceu no telhado" durante a cobertura da morte do Papa Francisco. A jornalista de 66 anos tem o costume de aparecer em locais elevados para as entradas da emissora, e isso já gerou vários memes da internet, a comparando com Batman.

Mas o que muita gente não sabe é que o cenário famoso em que ela aparece durante as matérias é a varanda de sua própria casa. A revelação foi feita por Ilze em 2023 durante uma entrevista a Sabrina Sato para o Fantástico.

Na ocasião, a apresentadora visitou o imóvel da jornalista, que explicou que passou a fazer as entradas do local durante a pandemia. "Eu acho que é um cenário maravilhoso e claro, a cúpula [da Basílica de São Pedro] é a protagonista absoluta. Isso foi mais durante a pandemia. Agora nós já estamos caminhando pelas ruas de Roma para fazer o nosso trabalho", contou.

Sabrina ainda questionou se Scamparini já realizou algumas festas no terraço. "Eu dei três festas de Carnaval aqui", revelou.

Quem lembra de quando a Sabrina Sato visitou o terraço da Ilze Scamparini no Fantástico? pic.twitter.com/pxdTcIj5NC — Pipoca com Refil (@PipocaRefil) April 22, 2025

Por que Ilze Scamparini não teve filhos? Ela abre o jogo sobre decisão

A jornalista Ilze Scamparini é um dos rostos mais conhecidos da TV por causa do seu trabalho como correspondente internacional da Globo na Itália. Porém, a vida pessoal dela é mantida longe dos holofotes. Em algumas entrevistas, a comunicadora já revelou algumas curiosidades de sua intimidade. Por exemplo, ela já contou o motivo para não ter filhos.

Ilze é casada com o roteirista e escritor italiano Domenico Saverni há quase 20 anos. No entanto, os dois não tiveram filhos. Em entrevista ao jornal gaúcho Zero Hora, em 2023, a jornalista contou os motivos para não ter tido herdeiros. "Minha irmã teve duas filhas e ajudei a criá-las. Parte do instinto materno resolvi com minhas sobrinhas. Meu irmão mais velho também teve filhas. Meu contato com elas faz com que me sinta uma segunda mãe. E também porque não deu tempo. Sempre viajei muito, tive uma vida atribulada. Achava que não seria uma boa mãe", disse ela. Saiba mais!

Leia também:Regina Duarte elege suas personagens favoritas das novelas da Globo