Marcus Montenegro marca 40 anos de carreira com biografia: 'Equilíbrio'

Há quase 40 anos no mercado televisivo, o empresário artístico Marcus Montenegro acompanhou as grandes mudanças que chegaram à televisão nas últimas décadas e segue como uma das grandes referências do meio audiovisual nacional. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista comenta sobre o lançamento de autobiografia comemorativa que marca os 40 anos de carreira: "Equilíbrio", afirma.

Trajetória de décadas

Agenciador de talentos e analista atento das transformações no meio artístico, Marcus Montenegro se prepara para lançar sua biografia de comemoração aos 40 anos de carreira. A estreia será em fevereiro de 2027 e marca a assinatura do autor — que já tem no currículo a obra Ser Artista — com a editora HarperCollins.

Ainda sem título divulgado, a biografia promete reunir bastidores emocionantes, histórias marcantes e reflexões sobre os desafios e aprendizados acumulados ao longo de quatro décadas. Mais do que uma comemoração pessoal, o livro será uma celebração de um legado coletivo: "Será a celebração de um legado construtivo, inspirador e de grande importância".

Marcus Montenegro acompanhou o surgimento de gerações de atores, testemunhou a transição entre eras da televisão e participou ativamente de debates fundamentais sobre representatividade, renovação e resistência no meio artístico.

Etarismo no meio artístico

Em tantos anos de carreira, uma das bandeiras de maior destaque carregadas pelo artista é a luta contra o etarismo. Antes de o termo entrar no vocabulário das discussões sociais mais amplas, Marcus já chamava a atenção para o apagamento progressivo de artistas veteranos nas telenovelas.

Desde 2016, quando o streaming ainda engatinhava no Brasil, ele percebeu que os atores mais experientes estavam sendo cada vez mais deixados de lado — não por falta de talento, mas por decisões que priorizavam juventude e visibilidade digital.

"Antigamente, você tinha numa novela 25 bons personagens veteranos. Hoje, quando vêm cinco, dez, é muito. Fico muito feliz de ter sido o grande pioneiro desse movimento, que não só percebi como luto há dez anos por essa causa, que é muito importante e que está tomando uma adesão nacional e um apoio coletivo de toda a categoria", declara.

Com a chegada da era digital, o artista destaca que a televisão buscou novas estratégias para se aproximar de públicos mais jovens — uma delas foi apostar em influenciadores digitais como protagonistas ou coadjuvantes em novelas e séries. Para Montenegro, essa movimentação foi precipitada e desrespeitosa com a essência do formato televisivo. “O público das novelas sempre foi o público mais velho”, alerta.

Futuro da televisão

Apesar das críticas, o autor se mostra otimista. Para ele, o debate sobre o papel dos veteranos nas tramas já saiu dos bastidores e ganhou força coletiva — e a biografia será, portanto, um caminho para celebrar o passado e repensar o futuro da televisão brasileira. “A diversidade com etarismo não é diversidade”, resume ele.

