Troféu Imprensa: Veja os looks dos famosos para a gravação do prêmio do SBT

Nadja Haddad, Beca Milano, Milene Pavoro e mais celebridades cruzam o tapete vermelho do Troféu Imprensa nos estúdios do SBT

A gravação da nova edição do Troféu Imprensa aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 23, nos estúdios do SBT na Grande São Paulo. Esta será a primeira edição do prêmio depois da morte de Silvio Santos, que comandou o evento por várias décadas. Com isso, neste ano, o prêmio será comandado porPatricia Abravanel e Celso Portiolli.

O evento recebeu várias celebridades como convidadas e também como jurados no tapete vermelho. Entre os presentes estavam Nadja Haddad, Beca Milano, Milene Pavorô, Pétala Barreiros, Rodrigo Capella, Gabriel Cartolano e mais celebridades.

Veja os looks abaixo:

Helen Ganzarolli - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Gabi Cabrini - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Cariúcha - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Nadja Haddad - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Rodrigo Capella - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Rica de Marré - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Pétala Barreiros - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Milene Pavorô - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Gabriel Cartolano - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Fofoquito - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Beca Milano - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Thaíse Teixeira - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Bozo - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Mateus Solano - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Lucas Guimarães - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

