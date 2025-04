Rodrigo Faro relembra gafe após morte de diretor da Globo: 'Fiquei muito mal'

O apresentador Rodrigo Faro relembrou uma situação inusitada que viveu após a morte do diretor Walter Avancini. Veja o que ele disse!

O apresentador Rodrigo Faro relembrou uma situação inusitada que viveu em um momento delicado. Durante participação no programa Que História é Essa, Porchat?, do GNT, nesta terça-feira, 22, ele contou que, certa vez, acabou entrando no velório errado.

Durante a atração, ele recordou que em 2001, durante as gravações de uma novela da Globo, foi surpreendido com a notícia da morte de Walter Avancini, diretor com quem havia trabalhado em O Cravo e a Rosa no ano anterior.

Muito abalado pela perda de alguém tão próximo, o apresentador revelou que mal percebeu em qual sala estava entrando no dia do velório. “Eu fiquei muito mal. [...] Entrei na sala, sentei na cadeira, vi o morto ali e aí eu comecei a reparar que era um pessoal diferente do elenco da novela. Não tinha uma Leandra Leal, um Ney Latorraca, um Luiz Melo... Nada”, contou.

Em seguida, ele se deu conta que as pessoas estavam olhando para ele e suspeitou que estaria no lugar errado. “Eu não queria acreditar no que eu tinha acabado de fazer. E ainda não estava certo da bobagem que eu tinha feito”, continuou . Para tirar a dúvida, ele se aproximou do caixão e chegou a tocar no corpo, até conseguir ver o rosto da pessoa.

“Daí para frente foi um dos maiores desesperos da minha vida, porque tive a certeza de que estava chorando o morto errado e de que todo mundo queria saber o que eu estava fazendo lá. E eu tinha um objetivo, sair de lá”, complementou.

Segundo Faro, Luiz Melo e outros colegas de elenco de O Cravo e a Rosa passaram em frente à sala e logo perceberam o engano. Ele só deixou o local quando a filha de Walter, a atriz Andréa Avancini, chegou e o "resgatou" da situação constrangedora. “Até o final da [gravação] da novela, eu fui sacaneado por ter entrado no velório errado. Quando entrei no lugar certo, fui até aplaudido”.

Veja o desabafo dele: