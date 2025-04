Esposa de Renato Aragão defende o marido após acusação grave: ‘Pela verdade’

Esposa de Renato Aragão, Lilian Aragão fala pela primeira vez sobre boatos envolvendo o marido e uma das filhas dele

Esposa do humorista Renato Aragão, Lilian Aragão falou pela primeira vez sobre os boatos envolvendo o marido e uma das filhas dele. Ele foi alvo de rumores de que não daria apoio para a filha Juliana, que é fruto do primeiro casamento dele e estaria com dificuldades financeiras.

Em um post nas redes sociais, Lilian compartilhou uma entrevista do marido negando as acusações e também defendeu o marido falando sobre a personalidade dele na família. " Renato sempre foi coração, trabalho e amor. Quem o conhece, sabe. Hoje, mais do que nunca, estamos juntos. Pela verdade. Pela nossa família. E por tudo que construímos com amor ao longo de uma vida inteira ", disse ela.

Por sua vez, Renato Aragão concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e disse que nunca deixou os filhos de lado e que respeita as escolhas de cada um. "Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, está até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular".

Juliana morava com a mãe, que faleceu e, segundo Renato, foi escolha dela trabalhar como motorista de aplicativo. "Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lilian Aragão (@lilianaragaooficial)

Filho de Renato Aragão relembra memória com o pai

Um dos herdeiros do astro, o primogênito Paulo Aragão, fez uma rara aparição na TV ao participar do especial da Globo em homenagem aos 90 anos de Renato Aragão. Em sua declaração, Paulo Aragão falou sobre como o pai é na intimidade da família e o diferenciou do personagem Didi. "Como você sabe, muitos humoristas - e o Renato Aragão não é diferente dos outros - são pessoas geralmente muito sérias, são muito introvertidas. E o meu pai, em casa, era o Antônio Renato, não era o Renato Aragão. E o Antônio Renato é aquele cara timidão, quieto. Quando estava muito íntimo o ambiente, ele mandava ver na brincadeira”, declarou.

Ele também relembrou quando o pai ficou famoso e passava muito tempo longe de casa. "Roubaram o meu pai. A gente não via o meu pai. Ele chegava, terminava de escrever, preparava um picolé de abacate ou lata de figo ou descascava laranja para a gente e chamava para assistir ao filme da noite", relembrou.

