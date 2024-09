Antes de se tornar atriz, Maidê Mahl participou de reality show na RedeTV!

Atriz que está desaparecida há três dias, Maidê Mahl foi ‘descoberta’ durante participação em antigo reality show na RedeTV!; relembre

Nesta quinta-feira, 5, a notícia do desaparecimento de Maidê Mahl tomou conta das redes sociais. Amigos e familiares mobilizaram uma campanha para que alguém possa indicar a localização da atriz, que atuou em séries de plataformas de streaming, como Star+ e HBO. Antes de começar a encenar, ela também participou de um reality show na RedeTV!.

Natural do Rio Grande do Sul, Geliane Maide Mahl participou de um breve confinamento na emissora em 2016. Com 24 anos na época, a jovem marcou presença no reality show ‘Casa das Modelos’. Inclusive, ela deixou a faculdade de agronomia e mudou de cidade para participar do programa e realizar o sonho de ser modelo.

Em entrevista ao UOL, Maide detalhou como foi a mudança, que também influenciou seu estilo: “Quando eu estava em Santa Catarina, meu estilo era completamente diferente. Eu usava calça de moletom, chinelo, camiseta e um dreadlock amarrando o cabelo. A gente muda e vai se adaptando a cada situação”, declarou na ocasião.

Após conquistar os holofotes nas passarelas, Maide dedicou sua carreira para a atuação e participou de séries no streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna. Agora, a artista mobilizou amigos e familiares em uma campanha à sua procura.

O que aconteceu com Maidê Mahl?

A atriz Maidê Mahl está desaparecida desde segunda-feira, 2, e tem gerado grande preocupação entre amigos e familiares, que estão em busca de seu paradeiro. Através das redes sociais, pedidos de ajuda para que a artista seja encontrada estão sendo compartilhados por diversos famosos, que eram próximos da jovem.

De acordo com o anúncio, Maidê foi vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo. "Qualquer informação por favor entre em contato com algum de nós!! Todos estamos na busca. Compartilhem o quanto puderem por favor, mesmo que você seja de outro estado!", escreveu um perfil ao compartilhar a publicação de desaparecimento.