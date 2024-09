Famosos se mobilizam com desaparecimento da atriz Maidê Mahl em SP

Camila Pitanga, Samara Felippo e mais famosos se comovem com desaparecimento de Maidê Mahl; atriz foi vista pela última vez na segunda-feira, 2

A atriz Maidê Mahl está desaparecida desde segunda-feira, 2, e tem gerado grande preocupação entre amigos e familiares, que estão em busca de seu paradeiro. Através das redes sociais, pedidos de ajuda para que a artista seja encontrada estão sendo compartilhados por diversos famosos.

De acordo com o anúncio, Maidê foi vista pela última vez em Moema, na Zona Sul de São Paulo. "Qualquer informação por favor entre em contato com algum de nós!! Todos estamos na busca. Compartilhem o quanto puderem por favor, mesmo que você seja de outro estado!", escreveu um perfil ao compartilhar a publicação de desaparecimento.

A atriz Camila Pitanga publicou em seus stories no Instagram o cartaz com informações de Maidê Mahl. Na descrição, o comunicado afirma que a jovem usava, na ocasião, uma mochila, calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez.

Outros famosos como Fernanda Paes Leme, Giselle Itié, Samara Felippo, Johnny Massaro, Leonardo Miggiorin, Natallia Rodrigues, Vivi Orth e Maria Bopp também compartilharam o post do desaparecimento de Maidê.

"Uma amiga muito querida, muito amada, desapareceu há 3 dias e nós, os amigos, estamos em uma corrente. Todas as medidas já foram tomadas em relação à polícia, as buscas já se iniciaram, tudo o que podíamos fazer dentro do aspecto legal já foi feito. Agora, estou pedindo a ajuda de vocês para postarem, repostarem e divulgarem o post que vou lançar a seguir. Quanto mais fizermos isso, mais rápido poderemos ter alguma devolutiva sobre a Maidê e trazê-la de volta, porque é isso que queremos. Tudo está sendo muito dolorido neste momento, é tudo muito frágil", declarou uma amiga de Maidê nas redes sociais.

Atriz Maidê Mahl desaparece em SP - Reprodução / Instagram

Quem é Maidê Mahl?

A atriz Maidê Mahl atuou na série 'O Rei da TV', da Star+, baseada na vida do apresentador Silvio Santos (1930-2024). Na obra, ela interpretou Elke Maravilha. Já na produção 'Vale dos Esquecidos', da Max, ela viveu a personagem Giovanna.

