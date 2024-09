Quem é Maidê Mahl? Atriz está desaparecida há três dias

A atriz Maidê Mahl causou comoção entre os amigos e famosos com a notícia de que não é vista há três dias. Saiba mais sobre ela

A atriz Maidê Mahl está desaparecida há três dias. Os amigos e famosos criaram uma rede de compartilhamento de foto dela nas redes sociais para que alguém possa indicar a localização da jovem. Com este movimento, a foto dela é vista em vários lugares da internet.

Maidê Mahl é uma jovem atriz. Ela já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também mostra que é modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 14 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.

O desaparecimento de Maidê Mahl

Maidê Mahl foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30, na segunda-feira, 2. Ela estava com calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e mochila.

"Uma amiga muito querida, muito amada, desapareceu há 3 dias e nós, os amigos, estamos em uma corrente. Todas as medidas já foram tomadas em relação à polícia, as buscas já se iniciaram, tudo o que podíamos fazer dentro do aspecto legal já foi feito. Agora, estou pedindo a ajuda de vocês para postarem, repostarem e divulgarem o post que vou lançar a seguir. Quanto mais fizermos isso, mais rápido poderemos ter alguma devolutiva sobre a Maidê e trazê-la de volta, porque é isso que queremos. Tudo está sendo muito dolorido neste momento, é tudo muito frágil", disse uma amiga dela na internet.