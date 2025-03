Âncora do Jornal da Record é substituído às pressas após problema de saúde

O jornalista Sérgio Aguiar, âncora do 'Jornal da Record, precisou ser substituído por Salcy Lima após ter um problema de saúde

Sérgio Aguiar precisou ser substituído às pressas do 'Jornal da Record' desta sexta-feira, 14, após sofrer uma crise alérgica.

A jornalista Salcy Lima entrou no lugar do âncora após um intervalo e contou aos telespectadores que seguiria no comando do telejornal ao lado de Christina Lemos.

"Boa noite Cris, boa noite a você também que nos acompanha. Eu vou continuar o Jornal da Record substituindo hoje o meu colega, Sérgio Aguiar, que precisou deixar a bancada por causa de uma alergia. Segunda-feira ele estará de volta!", disse a apresentadora.

A última informação de Sérgio Aguiar foi sobre o corte do jogador de futebol Neymar Jr dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Vale lembrar que o jornalista estava substituindo Celso Freitas, demitido da emissora após 21 anos.

Celso Freitas se pronuncia após demissão da Record

Na última terça-feira, 11, a Record TV anunciou a saída de Celso Freitas após 21 anos na emissora. Nesta quarta-feira, 12, o jornalista se pronunciou sobre a situação e contou que já estava esperando ser demitido.

"A rescisão do contrato com a Record foi algo que eu já estava aguardando. Eu tenho sentimento de cansaço pelo dia a dia ao longo da minha carreira", começou ele, em entrevista para o programa Mulheres, da TV Gazeta. "Todo dia fazendo a barba, estando apto a apresentar da melhor forma as notícias, os grandes acontecimentos. Eu acho que eu fechei um ciclo. E me sinto orgulho de ter criado na Record um mercado de trabalho para os jornalistas, para os telejornalistas", concluiu.

Celso Freitas ingressou na Record em 2004, para apresentar o Domingo Espetacular. Dois anos depois, ele assumiu a bancada do Jornal da Record, onde se manteve por 19 anos.

