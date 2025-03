Causa da morte do cachorro de Gene Hackman é revelada

O ator Gene Hackman e a esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados sem vida em fevereiro deste ano na mansão onde moravam, localizada em Santa Fé, Novo México, Estados Unidos. Além do casal, um dos cachorros de estimação também estava morto.

Agora, após as autoridades locais revelarem as causas das mortes de Hackman e Betsy, foi a vez de investigarem o que causou o óbito do animal. De acordo com a Associated Press, o cachorro faleceu em decorrência de desnutrição e desidratação .

Além de detalhar a mumificação parcial do pet de Gene Hackman, o relatório apontou falta de doenças infecciosas, trauma ou envenenamento. Ainda segundo os exames, o estômago do cão estava quase vazio, tendo somente a presença de pequenas quantidades de pelo e bile.

Vale lembrar que Betsy Arakawa morreu em decorrência de síndrome pulmonar por hantavírus. O ator, por sua vez, faleceu cerca de uma semana após a companheira, em razão de um quadro avançado de Alzheimer.

Heather Jarrell, médica responsável pelo laudo de Gene, disse acreditar que o famoso pode ter morrido em decorrência de uma doença cardiovascular. Na época em que as causas dos dois óbitos foram divulgadas, a legista ainda disse à imprensa não ser possível determinar com precisão se o artista conseguiu sobreviver sozinho após a morte da esposa, uma vez que ele não apresentava sinais de desidratação.

