Mãe de Gugu Liberato tem quadro de saúde atualizado após ser hospitalizada

Mãe do apresentador Gugu Libertado, Maria do Céu foi internada às pressas na quinta-feira, 13, em São Paulo: 'Temos muita confiança'

Mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Maria do Céu, de 95 anos, teve seu quadro de saúde atualizado neste sábado, 15. Ela está internada em um hospital em São Paulo desde a última quinta-feira, 13, tratando uma infecção pulmonar .

Ao portal LeoDias, a assessoria de comunicação da família Liberato informou que dona Maria apresentou melhora e segue se recuperando na unidade de saúde. Eles ainda reforçaram que a matriarca está em companhia da filha, Aparecida.

"Ela está atendida e fazendo novos exames, mas graças a Deus está tudo se ajeitando”, declararam. Ela melhorou bastante e está se recuperando. Aparecida [filha de Maria do Céu] está com ela. Temos muita confiança de que essa infecção vai ser encerrada", declarou a equipe.

Vale lembrar que, inicialmente, dona Maria do Céu foi levada às pressas ao hospital com suspeita de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O diagnóstico foi descartado após os médicos descobrirem que se tratava de uma infecção pulmonar.

A mãe de Gugu Liberato vive na Grande São Paulo sob os cuidados da filha desde a morte do apresentador. Os netos dela, filhos do comunicador, moram nos Estados Unidos.

Mãe de Gugu revelou doença do filho antes da morte dele

Mãe do apresentador Gugu Liberato, a Dona Maria do Céu comoveu ao revelar que seu filho tinha uma doença grave. Em depoimento no documentário Gugu, Toninho e Augusto, do +SBT, ela contou que o comunicador foi diagnosticado com aneurisma cerebral antes de sua morte.

"Ele tinha um aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura", disse ela. Porém, ela não deu mais detalhes sobre o caso.

Em entrevista no documentário Gugu – Simples Assim, do Playplus, Dona Maria do Céu contou que sentiu que o filho se despediu dela antes de sua última viagem, que foi quando ele voltou aos Estados Unidos para encontrar os filhos e sofreu um acidente doméstico.

"Aquele dia [da viagem] ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar assim tanto tempo... Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta para sair, eu o chamei e dei um beijo nele”, disse ela, e completou: “Parece que eu estava adivinhando e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando: ‘Eu não vou voltar'".

