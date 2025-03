Cadê Tati Machado? Apresentadora some da TV e explica o motivo

A apresentadora Tati Machado não participou dos programas Encontro e Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 13. Saiba o motivo

A apresentadora Tati Machado não participou dos programas Encontro e Mais Você, da Globo, nesta quinta-feira, 13. À espera do primogênito Rael, fruto do casamento com o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro, ela contou em suas redes sociais que se ausentou para realizar um exame de rotina da gravidez.

"Pra quem tá perguntando por que não apareci no Encontro e no Mais Você hoje. Eu tinha aquele exame de curva glicêmica pra fazer, sabe? Que toda grávida geralmente faz. Ele já tava marcado há um tempão. E, como ele pode deixar a gente enjoada, precisei ficar fora hoje. Mas amanhã tô on, hein!" , esclareceu.

Ela contou ainda que deu tudo certo e, logo em seguida, saiu para lanchar com seu companheiro, já que estava em jejum. "Não fiquei enjoada como falam, e o bebê mexeu pra caramba."

Tati Machado explica ausência na TV - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi anunciada em dezembro, ao vivo no Mais Você. "É real esse bilhete, gente: estou grávida", confirmou a jornalista, que completou: "Estou muito feliz e muito feliz de falar aqui. Ana sabe da importância que ela tem pra mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, então é essa a notícia! Eu estou grávida!".

Recentemente, a apresentadora da Globo exibiu suas novas curvas ao posar com a barriga à mostra em fotos de biquíni estampado. “O melhor ano das nossas vidas”, disse ela na legenda do post. Veja!

Leia também: Tati Machado revela o que Talitha Morete deu para seu filho: ‘Genial!’