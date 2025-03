Neymar é cortado da Seleção Brasileira. Saiba o motivo!

Em meio à polêmica envolvendo suposta traição, Neymar Jr foi cortado da Seleção Brasileira pelo técnico Dorival. Saiba mais!

Em meio à polêmica envolvendo suposta traição, Neymar foi cortado da Seleção Brasileira e não estará presente nos jogos contra Colômbia e Argentina, dias 20 e 25 de março.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira, 14, que além do jogador do Santos, o zagueiro Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City, também foram cortados.

Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid, foram convocados como os substitutos.

"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Polêmica

O jogador de futebol Neymar Jr foi envolvido em mais uma polêmica de rumores de traição. Depois de pedir perdão para Bruna Biancardi por tê-la traído durante a gestação da primeira filha juntos, ele voltou a ser acusado de pular a cerca durante a segunda gravidez da influencer. De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo Any Awuada afirmou que ficou com o jogador durante a festa que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo no início da semana.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou ao vivo com Any. Ao questioná-la se ela foi para a cama com Neymar Jr, ela confirmou: “Sim”. Então, ao perguntar se ela foi a única pessoa a ir para o quarto com o atleta, ela disse que não: “Tinha mais alguém”.

A modelo disse que recebeu R$ 20 mil para ir até a festa e que não sabia quem estaria lá. Ela foi junto com outras mulheres contratadas e disse que está recebendo ataques nas redes sociais por ter ido ao local. "Queria deixar claro que antes da gente ir, não sabíamos de quem se tratava. Partimos de um ponto em São Paulo e pegaram os celulares de todo mundo. Eu até fiquei um pouco irritada com isso porque tenho filha e tudo mais. Do ponto da Vila Olímpia até chegar no local, foram umas 3 horas e meia, uma chácara bem longe de tudo. Quando chegamos lá, vimos do que se tratava. Todo mundo estava jogando poker, tinha uns 11 caras. O único que eu conhecia era o Neymar. Tinha por volta de umas 20 garotas, não sei exatamente. Todo mundo bebendo e tudo mais. Só de manhã, quando estava na hora de ir embora, eles foram dar o celular, bem depois", disse ela.

Leia também: Bruna Biancardi curte noitada com as amigas após rumores sobre Neymar Jr