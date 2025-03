O dia em que tudo deu errado para Ashlee Simpson no Saturday Night Live

Em entrevista à CARAS Brasil, diretor do novo documentário sobre os 50 anos do Saturday Night Live, diz que história desastrosa da cantora será aprofundada na produção

A carreira de Ashlee Simpson mudou para sempre em 23 de outubro de 2004, quando sua performance no Saturday Night Live deu totalmente errado. A cantora se viu em meio a um desastre na TV ao vivo quando uma faixa de playback incorreta de seu sucesso “Pieces of Me” começou a tocar na hora errada. E tudo só ficou pior com os gritos desesperados do diretor do programa ao fundo.

Agora, quase 21 anos depois, os bastidores do desastre serão mostrados no documentário “Ladies & Gentlemen… 50 Years Of SNL Music”, dirigido por Oz Rodriguez e Quest Love. A produção, com quase 3 horas de duração, promete mostrar as histórias nunca contadas sobre os bastidores das performances musicais, esquetes e participações especiais dos últimos 50 anos de programa.

Os especiais SNL 50: THE HOMECOMING CONCERT e SNL 50: THE ANNIVERSARY SPECIAL chegaram ao Brasil exclusivamente pelo Universal+ em 21 de fevereiro. Os documentários LADIES & GENTLEMEN… 50 YEARS OF SNL MUSIC e SNL 50: BEYOND SATURDAY NIGHT estão disponíveis desde 7 de março.

OS BASTIDORES DO SATURDAY NIGHT LIVE

Em entrevista à CARAS Brasil, Oz Rodriguez contou um pouco mais sobre o documentário e deu alguns spoilers de bastidores e momentos inéditos que o público descobrirá assistindo à produção.

“Há muitas coisas que eram novas para mim fazendo isso, espero que sejam novas para o público. Mas, por exemplo, o efeito que o SNL teve em Adele, é muito interessante de olhar. E então histórias que você conhece, como a de Ashlee Simpson, de poder pegar o microfone do diretor, ouvir o diretor surtando, foi muito interessante. Tenho essas novas informações e tenho essas novas filmagens.”, contou Oz.

Durante o programa ao vivo, Ashlee conseguiu cantar sua primeira música, “Pieces of Me", sem nenhum problema perceptível, mas as coisas foram por água abaixo quando o ator Jude Law apresentou sua segunda faixa, “Autobiography".

Quando soltaram a música, ouvia-se “Piece of Me” de novo, mesmo com a cantora segurando o microfone ao lado do corpo. A faixa de playback, ou dublagem labial, foi silenciada após alguns segundos, mas, naquele momento, a banda já havia começado a tocar “Pieces of Me” na esperança de encobrir o erro.

Para tentar distrair o público do erro grotesco, no palco, Ashlee começou a fazer uma dança country, até finalmente, o Saturday Night Live, cortar completamente aquela cena vergonhosa.

E mesmo que Ashlee Simpson não tenha tido culpa nenhuma pelo erro técnico em sua apresentação, mais tarde, ela seria criticada por culpar erroneamente sua banda durante o “boa noite” do SNL. “Minha banda começou a tocar a música errada e eu não sabia o que fazer, então pensei em fazer uma dança caipira. Me desculpem”, disse a cantora aos telespectadores.

Lorne Michaels, produtor do Saturday Night Live, criticou a artista publicamente por ter sido a primeira a abandonar uma apresentação ao vivo na história do programa musical. Ele disse que não o avisaram sobre o uso de playback por Ashlee, o que teria a dispensado do programa, já que ele sempre priorizou as apresentações ao vivo.

Depois de tudo isso…

Alguns anos depois, ela contou que nunca tinha se apresentado com o uso de playback e já imaginava que aquilo não acabaria bem, e até agradeceu ao SNL por ensiná-la a ser mais sincera quando não se sentia à vontade.

Em 2005, a cantora foi convidada novamente para se apresentar no programa e, ao contrário da primeira vez, tudo correu bem! Na entrevista, Oz também comentou sobre essas questões controversas e até censura que já ocorreram nesses 50 anos de programa. Segundo ele, o Saturday Night Live não bane ninguém de seus episódios!

“Tinha histórias que sabíamos que queríamos acordar sobre a relação da censura com o programa, porque houve algumas performances que foram controversas. E o interessante foi que, sabe, todo mundo pensa que as pessoas são banidas, porque você faz algo controverso. Mas, no programa, Lorne Michaels, o chefe do SNL, diz que nós não banimos ninguém, sabe? Se você for interessante nós o receberemos de volta.”, disse o produtor do novo documentário.

O documentário “Ladies & Gentlemen… 50 Years Of SNL Music”, estreou exclusivamente na América Latina no dia 7 de março na Universal+, celebrando a histórica 50ª temporada do Saturday Night Live, o icônico programa de sátira e esquetes criado em 1975 por Lorne Michaels.