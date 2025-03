Jason Sudeikis celebra a renovação da série Ted Lasso para a 4ª temporada

O ator e produtor Jason Sudeikis confirmou a quarta temporada da série Ted Lasso, da AppleTV+, e deu pista sobre a nova história

É oficial! A série Ted Lasso foi renovada para a quarta temporada e continuará com o ator e produtor Jason Sudeikis no papel principal. A novidade foi confirmada pela AppleTV+ nesta sexta-feira, 14, e deixou os fãs animados ao redor do mundo, já que a terceira temporada foi finalizada há mais de um ano e todos acreditavam que era o fim do projeto.

A renovação mostra a decisão do serviço de streaming e dos produtores e não colocar um ponto final na série de forma definitiva. Inclusive, Jason Sudeikis já deu pistas de como será a história da nova temporada, que deve começar a ser gravada em julho de 2025.

"Como todos nós continuamos a viver em um mundo onde tantos fatores nos condicionaram a olhar antes de pular. Na quarta temporada, o pessoal da AFC Richmond aprende a SALTAR ANTES DE OLHAR, descobrindo que onde quer que eles pousem, é exatamente onde eles deveriam estar" , disse ele.

A quarta temporada vai começar de onde a terceira temporada parou. Ted Lasso estará no Kansas, Estados Unidos, e irá se mudar para o Reino Unido para treinar o time de futebol feminino do AFC Richmond. Agora, os produtores correm atrás de conseguir o retorno de outros astros do elenco, como Juno Temple, Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift.

O chefe de programação do Apple TV+, Matt Cherniss, destacou o sucesso da produção audiovisual ao redor do mundo. "Ted Lasso tem sido nada menos que um rolo compressor, inspirando uma base de fãs apaixonada em todo o mundo e proporcionando alegria e risadas sem fim, tudo isso enquanto espalha gentileza, compaixão e crença inabalável. Todos na Apple estão entusiasmados em continuar nossa colaboração com Jason e as mentes criativas brilhantes por trás desta série", afirmou.

A série já conquistou 13 prêmios Emmy. As três temporadas já estão disponíveis na AppleTV+.

