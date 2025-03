Juan Paiva completa 27 anos; de origem humilde, ator iniciou carreira em projeto social

Um dos grandes nomes na nova geração de atores da Globo, Juan Paiva cresceu no Vidigal e teve seu primeiro contato com a arte em projeto da comunidade

No dia 15 de março, o ator Juan Paiva completa 27 anos. Um dos grandes nomes da nova geração da Globo, o astro é de origem humilde e iniciou carreira em projeto social para aproximar jovens do Vidigal da arte. Conheça a história do artista.

Reconhecimento na TV

Nascido e criado no Vidigal, no Rio de Janeiro, o ator teve o primeiro contato com a arte por meio do projeto social Nós do Morro, que oferece oportunidades para jovens da comunidade no mundo do teatro e do audiovisual. Sua trajetória, marcada por determinação e talento, fez com que ele conquistasse papéis de destaque na televisão e no cinema.

Juan começou no teatro ainda criança e, aos dez anos, já participava do filme 5x Favela - Agora por Nós Mesmos. Sua estreia na TV aconteceu em Totalmente Demais (2015), onde interpretou Wesley, um jovem paraplégico. O desempenho foi elogiado e lhe garantiu oportunidades maiores. Em 2017, veio a consagração com Malhação: Viva a Diferença. Na trama teen, viveu Anderson, um dos personagens centrais da história vencedora do Emmy Kids Internacional.

Protagonismo na televisão e no cinema

A partir daí, sua carreira deslanchou: Juan brilhou em produções como Um Lugar ao Sol (2021), onde interpretou Ravi, e recebeu o Prêmio APCA de Melhor Ator pelo papel. No cinema, protagonizou M8: Quando a Morte Socorre a Vida (2020) e interpretou o cantor Buchecha na cinebiografia Nosso Sonho (2023), que retrata a trajetória da icônica dupla Claudinho e Buchecha.

Em 2024, Juan volta aos holofotes como o jovem João Pedro na nova versão de Renascer, personagem que marcou a primeira exibição da novela em 1993. Além disso, ele também integra o elenco da segunda temporada da série Justiça, no Globoplay, interpretando Balthazar, um dos protagonistas da trama.

Vida pessoal

Aos 16 anos, Juan tornou-se pai de Analice, fruto de seu relacionamento com Luana Souza. Sempre discreto sobre sua vida pessoal, o ator destaca a importância da família e do apoio que recebeu ao longo da carreira. Hoje, além de ser um nome respeitado na dramaturgia, Juan Paiva representa a força da arte como ferramenta de transformação social, inspirando jovens talentos a acreditarem em seus sonhos.

Com uma trajetória repleta de conquistas e ainda muito a construir, Juan Paiva segue como um dos rostos mais promissores da teledramaturgia brasileira, provando que talento e dedicação podem levar alguém do morro para os palcos mais grandiosos da TV e do cinema.

