Bárbara Evans revela como descobriu picada de escorpião no filho

Após susto com um dos filhos, Bárbara Evans contou que encontrou o escorpião na sala de sua casa: 'Baita de um susto'

Bárbara Evans passou por um grande susto neste sábado, 15, com Antônio, um de seus filhos. O herdeiro de 1 ano da modelo e influenciadora precisou ser levado às pressas a um hospital após ser picado por um escorpião.

Após contar aos seguidores que o veneno do animal não chegou a entrar em contato com o bebê, Bárbara revelou como descobriu a picada no menino. De acordo com a loira, o escorpião estava na sala de sua residência.

"Gente, coisas que só Deus sabe explicar. O escorpião picou a mãozinha dele e quando viram, o escorpião estava agarrado na mão dele, vivo. E aí puxamos o escorpião, estava o ferrão na mãozinha dele. Mas, não saiu veneno. Deus é maravilhoso. Já fizemos ecocardiograma e todos os exames possíveis, não deu nada", declarou ela.

"Ele não teve nenhum sintoma. Teve na ambulância boca branca, mas logo medicaram e passou. Não precisou tomar soro, porque é só para quando o veneno entra na corrente sanguínea", continuou. Em seguida, Bárbara Evans explicou que, por precaução, Antônio precisaria ficar em observação por algumas horas.

A filha de Monique Evansainda ressaltou que sua casa passa por dedetização mensalmente, mas por residir em um local perto da mata, alguns animais acabam aparecendo mesmo assim. "Um baita de um susto, mais um para a conta. Moramos no meio do mato. Então, estamos na área deles. O escorpião estava dentro da nossa sala , no chão, no tapete", disse ela. A famosa finalizou o relato agradecendo o carinho do público.

Antônio, filho de Bárbara Evans - Reprodução / Instagram

Médico faz alerta após bebê de Bárbara Evans ser picado por escorpião

Bárbara Evans (33) deixou os fãs preocupados na tarde deste sábado, 15, ao surgir aos prantos nas redes sociais. A campeã de A Fazenda 6 pediu orações para seu filho Antônio (1), gêmeo de Álvaro, fruto do seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. O bebê foi picado por um escorpião na residência da família, no interior de São Paulo. Ela também é mãe da pequena Ayla (2).

A CARAS Brasil conversa com o Dr. Vital Fernandes Araújo, clínico geral, para entender a situação da criança neste momento e quais os cuidados necessários para evitar uma fatalidade; confira detalhes!

Leia também: Bárbara Evans se pronuncia sobre briga com a mãe: 'Escolha dela'