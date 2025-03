Record anuncia saída de Celso Freitas da emissora após 21 anos

Emissora divulga nota de agradecimento ao jornalista Celso Freitas, que esteve à frente do Jornal da Record por 19 anos, e encerra parceria profissional

Na tarde desta terça-feira, 11, a Record emitiu um comunicado enviado à imprensa para anunciar a saída do jornalista Celso Freitas, de 71 anos, de seu time de funcionários. O desligamento do comunicador da emissora acontece após 21 anos de parceria profissional e 19 anos como um dos titulares do Jornal da Record.

Leia a nota de agradecimento na íntegra:

A RECORD vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público.

Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do "Domingo Espetacular". Em 2006, passou a ser âncora do "Jornal da Record". Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas. Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o "Repórter Record" e as "Retrospectivas". Na Record News, comandou o "Entrevista Record News – Bastidores da Notícia" por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no "JR 15 Minutos".

Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da RECORD. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso.

Celso Freitas revela ritual para apresentar telejornal

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Celso Freitas refletiu sobre o sucesso do Jornal da Record e revelou curiosidades dos bastidores: "Os índices de audiência e os prêmios que temos recebido atestam que estamos no caminho certo", afirmou.

"É gratificante estar há 18 anos no Jornal da Record. Nesse tempo, temos nos tornado uma opção séria e respeitada pelo público brasileiro. Graças ao empenho de centenas de profissionais em todo o país, entregamos um jornalismo de verdade, ágil, e presente nos grandes acontecimentos do Brasil e do mundo. Os índices de audiência e os prêmios que temos recebido atestam que estamos no caminho certo", refletiu. Confira a entrevista na íntegra!

